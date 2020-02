Wyścigi DTM nie cieszą się w Polsce szczególnie dużym zainteresowaniem. W tym roku jednak może się to zmienić, bo w sezonie 2020 do stawki dołącza Robert Kubica. Podpowiadamy, gdzie będzie można oglądać te zmagania – w telewizji i w Internecie.

Fani Roberta Kubicy długo czekali na potwierdzenie tych informacji: po (nie ze swojej winy) koszmarnym sezonie w F1, Polak nadal będzie aktywnie ścigał się, tyle tylko, że w DTM. Siedząc za kierownicą samochodu BMW będzie reprezentować zespół ORLEN Team ART. Jego zmagania będzie można oglądać w telewizji i w Internecie.

DTM to jedna z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych z tak zwanymi samochodami turystycznymi (czyli bazującymi na standardowej konstrukcji), porównywana nawet do Formuły 1 i dzieląca z Królową Sportów Motorowych kilka torów. Krakowianin nie jest zresztą pierwszym kierowcą, który z F1 przeszedł do Deutsche Tourenwagen Masters – Ralf Schumacher, David Coulthard czy Mika Hakkinen to niektórzy z tych, którzy zrobili to wcześniej.

Nie o tym jednak jest ten news, więc zostawmy już wstęp za sobą i przejdźmy do odpowiedzi na kluczowe pytanie, a więc...

Gdzie oglądać DTM w Internecie? Wyścigi na żywo

Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji na ten sezon, ale mało prawdopodobne jest, by doszło do jakichś dużych zmian względem ubiegłego roku. A zatem treningi, kwalifikacje i wyścigi DTM będzie można oglądać na YouTube – organizatorzy udostępniają transmisję na żywo zupełnie za darmo. Konkretnie oferowany jest podgląd z kilku kamer oraz z angielskim lub niemieckim komentarzem.

Nowością, o której warto wspomnieć, jest DTM Live Stream – na oficjalnej stronie serii dostępny będzie odtwarzacz, który pozwoli wygodnie przełączać się pomiędzy różnymi podglądami wyścigów na żywo. Testowe uruchomienie miało miejsce pod koniec ubiegłego sezonu i wówczas usługa wymagała rejestracji, ale była dostępna za darmo. Nie wiemy jeszcze, czy w tym sezonie tak pozostanie, ale wiemy, że projekt doczeka się oficjalnego debiutu.

Gdzie oglądać DTM w telewizji? Transmisje pod znakiem zapytania

Wyścigi i inne sesje weekendów DTM będą transmitowane przez różne stacje telewizyjne z całego świata, ale – przynajmniej na razie – żaden polski kanał nie ma praw do emisji zmagań z sezonu 2020.

Ze względu na pojawienie się Roberta Kubicy w stawce bardzo możliwe jest jednak, że to się zmieni. O prawa do transmisji wyścigów DTM może walczyć kilka różnych stacji: od Sportklub (która wyświetlała ostatnie zmagania poprzedniego sezonu), TVP Sport (szczególnie, że Polak ma wsparcie ze strony rządu), Canal+ (dynamicznie rozszerzająca swoją sportową ofertę) oraz Eleven Sports (podobnie jak miało i ma to miejsce w przypadku Formuły 1).

Gdy tylko pojawią się jakieś oficjalne informacje na ten temat, niezwłocznie damy wam znać!

Gorsza (a może nawet: zła) wiadomość jest taka, że jeśli któraś z polskich stacji wykupi prawa do transmitowania wyścigów DTM w sezonie 2020, to livestream w serwisie YouTube może być zablokowany dla widzów z naszego kraju. Na razie jednak możemy tylko snuć przypuszczenia.

Nadchodzące wyścigi DTM – oto kalendarz sezonu 2020

Sezon 2020 w DTM rozpocznie się 24 kwietnia na belgijskim torze Zolder, a zakończy w październiku na kultowym Hockenheimringu. Łącznie na tegoroczne zmagania złoży się 10 weekendów wyścigowych. Pełen kalendarz prezentuje się następująco:

Wyścigi na torze Zolder (Belgia) – 24-26 kwietnia 2020

Wyścigi na torze Lausitzring (Niemcy) – 15-17 maja 2020

Wyścigi na torze Igora Drive (Rosja) – 29-31 maja 2020

Wyścigi na torze Anderstorp (Szwecja) – 12-14 czerwca 2020

Wyścigi na torze Monza (Włochy) – 26-28 czerwca 2020

Wyścigi na torze Norisring (Niemcy) – 10-12 lipca 2020

Wyścigi na torze Brands Hatch (Wielka Brytania) – 22-23 sierpnia 2020

Wyścigi na torze Assen (Holandia) – 4-6 września 2020

Wyścigi na torze Nuerburgring (Niemcy) – 11-13 września 2020

Wyścigi na torze Hockenheimring (Niemcy) – 2-4 października 2020

Jakie są zasady DTM? Na czym polega ta seria?

Na koniec wyjaśnijmy pokrótce, czym w ogóle jest DTM. Otóż jest to jedna z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych, w której kierowcy rywalizują za kierownicami (bardziej konwencjonalnych) samochodów z zamkniętym dachem. Format weekendu jest następujący: w piątek odbywają się dwa 45-minutowe treningi, w sobotę rano 20-minutowe kwalifikacje (bez podziału na sesje), a wieczorem – wyścig, trwający 55 minut + 1 okrążenie, natomiast w niedzielę – drugi wyścig o takiej samej długości. Punkty przyznawane są tak samo jako w F1, ale nagradzana jest także najlepsza trójka w kwalifikacjach (w systemie: 3-2-1 pkt).

