GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition to specjalna wersja GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Karta wyróżnia się czarno-żółtą obudową, a na rewersie laminatu umieszczono aluminiowy backplate z logo Cyberpunk 2077. Całość prezentuje się FE-NO-ME-NAL-NIE!

Specyfikacja techniczna pozostała bez zmian. Oznacza to, że na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Turing TU102 z 4352 jednostkami CUDA oraz 11 GB pamięci GDDR6 352-bit. Taktowanie rdzenia to 1350/1545 MHz, a częstotliwość pamięci wideo wynosi 14 000 MHz.

Posiadacze karty nie powinni narzekać na brak wydajności - wg rankingu kart graficznych jest to obecnie najwydajniejszy konsumencki model dostępny na rynku.

Nvidia przygotowała 200 sztuk modelu GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition – 77 z nich będzie można zdobyć w akcjach konkursowych #RTXOne. Producent nie ukrywa, że w ten sposób chciał uhonorować lojalność i pasję fanów GeForce oraz CyberPunk 2077.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jak zdobyć kartę? Wystarczy znaleźć specjalne posty na Facebooku, Twitterze lub Instagramie Nvidii, a następnie je polubić, udostępnić i skomentować. Ważne jednak, aby w komentarzu oznaczyć jednego ze swoich kolegów, jednocześnie przekazując pozytywne przesłanie wykorzystujące tag #RTXOn. Regulamin akcji znajdziecie na stronie producenta.

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



We made 77 for our community.



Want one? Here's how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H