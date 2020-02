Współpraca Nvidii i CD Projekt Red nie jest żadną tajemnicą. Nowa karta może być gratką dla fanów Cyberpunka, która pozwoli na odpalenie dodatkowych efektów graficznych.

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nadchodzących miesięcy (niestety będziemy musieli poczekać na nią trochę dłużej niż pierwotnie zapowiadano). Żeby jednak umilić oczekiwania na produkcję, Nvidia szykuje specjalną wersję karty graficznej GeForce RTX.

Nvidia zapowiada kartę graficzną Cyberpunk 2077

Ostatnio na Twitterze wywiązała się ciekawa dyskusja między firmami CD Projekt Red i Nvidia – zobaczcie sami:

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 16, 2020

Nvidia zapowiedziała wydanie limitowanej wersji karty graficznej, ale ani dokładny wygląd ani specyfikacja nie zostały ujawnione. Dopisek "stay tuned" może jednak sugerować rychłą premierę takiego modelu.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Patrząc na dołączone zdjęcie, najprawdopodobniej będzie to zmodyfikowana wersja GeForce RTX w referencyjnej wersji Founders Edition – być może będzie to GeForce RTX 2070 Cyberpunk 2077 Edition lub GeForce RTX 2077. Raczej nie spodziewamy się modelu z generacji Ampere lub mitycznego GeForce RTX 2080 Ti SUPER (tak jak sugerują to niektóre źródła).

CD Projekt Red współpracuje z firmą Nvidia

Nie jest tajemnicą, że CD Projekt Red współpracuje z firmą Nvidia przy tworzeniu Cyberpunka. Gra będzie obsługiwać technologię ray tracing – do wykorzystania jej potencjału konieczne będzie wykorzystanie właśnie karty graficznej GeForce RTX.

Na koniec pozostało przypomnieć, że Cyberpunk 2077 ma zadebiutować dopiero 17 września 2020 roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: Twitter @ Cyberpunk 2077

Warto zobaczyć również: