Jedna przerwa dopiero się skończyła, a już przed nami długi weekend. Nie masz pomysłu na to, jak wypełnić ten wolny czas? Przeczytaj tego newsa, a sytuacja może się zmienić.

Sprawdź GRID nie płacąc nic – trwa darmowy weekend na Steamie

Może i nie jest najlepszym, co ekipa Codemasters dała nam w ostatnich latach, ale jednak GRID to kawał dobrej ścigałki, dającej dużo czystej radochy, a równocześnie wymagającej przynajmniej odrobiny wysiłku i skupienia. Jeżeli dotąd nie miałeś lub nie miałaś okazji sprawdzić, czy jesteś w stanie zgodzić się z opinią, jaką Michał zawarł w swojej recenzji, to teraz masz ku temu dobrą okazję.

Przez najbliższe trzy dni gra GRID jest dostępna za darmo na Steamie. Jeśli więc tylko masz „Dziesiątkę”, przyzwoity procesor i 8 GB RAM-u w komputerze, to nie czekaj, tylko sprawdź ją w akcji. A jeżeli ci się spodoba, to od razu możesz ją sobie kupić – za mniej niż połowę ceny, a konkretnie: niespełna 95 złotych. W ten sposób na zawsze otrzymasz możliwość brania udziału w rozmaitych wyścigach za kierownicami samochodów reprezentujących najróżniejsze kategorie.

A jeżeli nazywasz się konsolowcem, to… nic cię nie omija. Od niedawna dostępna jest darmowa wersja próbna gry GRID, którą w każdej chwili możesz pobrać na swoje urządzenie, tak długo jak jest to PlayStation 4 lub Xbox One. Jeżeli grasz właśnie na sprzęcie Microsoftu, to wiedz, że…

W ten weekend w DiRT Rally 2.0 możesz zagrać za darmo

DiRT Rally 2.0 to pierwsza w tym roku gra oferowana w ramach Free Play Days. Pobrać i bawić przy niej może się każdy, kto ma konsolę Xbox One i opłacony abonament Xbox Live Gold. Ten weekend to też dobry moment, by kupić grę na własność – w sklepie Microsoftu jest tańsza o 70 proc., co oznacza, że przez najbliższe trzy dni kosztuje tylko 65,99 zł.

DiRT Rally 2.0 to jedna z najlepszych gier rajdowych ostatnich lat, pozwalająca brać udział w rajdach w 6 autentycznych lokalizacjach oraz wyścigach w ramach mistrzostw FIA World Rallycross. Przypomnijmy przy okazji, że tytuł ten jest dostępny w katalogu Xbox Game Pass – zarówno na Xbox One, jak i pecetach.

