Zwykle nie zauważamy nawet tych wszystkich małych rzeczy, które nas otaczają. A co by było, gdyby nagle stały się większe od nas samych? Właśnie do takiego świata trafiamy w grze Grounded, a nowy gameplay pozwala się temu dobrze przyjrzeć.

Grounded to najnowsza przygodówka z kategorii tych survivalowych, za którą odpowiada ekipa Obsidian Entertainment – autorzy takich perełek jak Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity czy The Outer Worlds. Tym razem postanowiła nie zabierać nas w żadne fantastyczne czy kosmiczne krainy, lecz pokazać nam jak niezwykły może być świat, który nas otacza. Wystarczy zmienić perspektywę.

Grounded pokaże ci świat, jakiego nie znasz

W Grounded mianowicie bohaterowie są wielkości owadów i (tak jak one) muszą walczyć o przetrwanie w świecie, w którym wszystko jest olbrzymie.

I choć sama rozgrywka nie różni się w sposób znaczący od tego, do czego przyzwyczaiły nas survivale na przestrzeni ostatnich lat, to klimat i pomysłowe zagrożenia zdają się „robić robotę”. Zresztą doskonale pokazuje to wspomniany już gameplay…

Zobacz najnowszy gameplay Grounded – survivalu Obsidianu:

Powyższy materiał pochodzi z imprezy PAX East 2020, podczas której ekipa Obsidian Entertainment zdradziła też kilka informacji na temat swojej najnowszej produkcji.

Okazuje się na przykład, że zabawę rozpoczniemy we własnym ogródku, lecz z czasem wyjdziemy także poza ogrodzenie. Wszystko po to, aby Grounded jak najdłużej ciekawiło i dawało frajdę z rozgrywki. Tej będzie można się oddawać ze znajomymi, grającymi także na innej platformie. Gra zmierza na pecety i konsole Xbox One.

Kiedy wreszcie zagramy w Grounded?

Świat gry będzie żywy, o czym przekonamy się na przykład za sprawą odrastania roślin. A kiedy otworzy przed nami swoje drzwi? Premiera gry Grounded ma się odbyć wiosną 2020 roku.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: Twisted Voxel, MrRedRivers

Czytaj dalej o grach wideo: