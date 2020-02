Właśnie dzisiaj startują otwarte beta testy gry Comanche – „otwarte” oznacza, że dosłownie każdy gracz komputerowy może wziąć w nich udział. No chyba że jego sprzęt jest za słaby – zerknij na wymagania, by upewnić się, że twój sobie poradzi.

Pierwsza od prawie dwóch dekad odsłona serii Comanche została zapowiedziana w ubiegłoroczne wakacje. Jedni od tamtego czasu nie mogą doczekać się jej premiery, inni są raczej sceptyczni, głównie ze względu na to, że ta część powstała z myślą wyłącznie o rozgrywce wieloosobowej. Jeśli to dla ciebie plus, a nie minus albo przynajmniej nie powód, dla którego tracisz zainteresowanie, to wiedz, że od 28 lutego do 2 marca na Steamie trwają otwarte testy wersji beta. Informuje o tym zwiastun, który możesz zobaczyć poniżej.

Zobacz najnowszy zwiastun Comanche na start otwartych testów:

Opracowywane przez studio Nukklear nowe Comanche przenosi cię do niezbyt odległej przyszłości. Pozwala zasiąść za sterami jednego z wielu różnych helikopterów o takiej lub innej charakterystyce i brać udział w drużynowych bitwach 4 vs 4, w których jedna ekipa wciela się w atakujących, a druga próbuje ich unieszkodliwić. Aby nie było zbyt nudno twórcy postarali się też o zmienne warunki pogodowe. Czy jest jednak dla ciebie w ogóle sens, by o tym czytać? Przekonaj się już teraz, sprawdzając…

Minimalne i zalecane wymagania Comanche (2020)

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-7200U lub odpowiednik AMD

lub odpowiednik AMD Pamięć: 8 GB RAM i 35 GB na dysku

Grafika: GeForce GTX 960 lub odpowiednik AMD z DirectX 11

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-7700 lub odpowiednik AMD

Pamięć: 16 GB RAM i 35 GB na dysku

Grafika: GeForce GTX 1060 lub odpowiednik AMD z DirectX 11

Jeśli twój komputer spełnia wymagania i chcesz wziąć udział w testach, to zajrzyj na Steama – o, tutaj.

Źródło: THQ Nordic, Dark Side of Gaming

Czytaj dalej o grach: