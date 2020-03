Chociaż odbywające się co roku targi E3 mają opinię największego święta dla graczy, organizatorzy nie mieli wyboru. Potwierdzili dziś pojawiające się od kilku dni doniesienia, iż targi E3 2020 zaplanowane na dni 9 - 11 czerwca nie dojdą do skutku. Nie kryją przy tym rozgoryczenia i powodu ogłoszonej decyzji. Podjęto ją po rozmowach z partnerami i obserwacji sytuacji związanej z koronawirusem.

„W związku z rosnącymi i przytłaczającymi obawami dotyczącymi COVID-19 uznaliśmy, że jest to najlepszy sposób postępowania w tak niespotykanej sytuacji globalnej. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie jesteśmy w stanie zorganizować tak wyczekiwanego wydarzenia dla naszych fanów. Wiemy jednak, na podstawie informacji, które mamy dzisiaj, że jest to właściwa decyzja.”

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX