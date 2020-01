Smartfony Nie 100 egzemplarzy, a ile zechcecie - Huawei Mate 30 Pro w regularnej sprzedaży 2020-01-09 opublikowano przez Karol Żebruń w dniu

Huawei Mate 30 Pro z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ale w końcu trafił do regularnej sprzedaży w Polsce. Cena i korzyści prawie te same co przy sprzedaży limitowanej w ubiegłym roku.

Huawei Mate 30 Pro na pewno zapisze się w naszej pamięci. Odpowiedź na pytanie „w jaki sposób” musimy znaleźć już sami. W mojej zapisze się przede wszystkim jako pierwszy smartfon, którym nakręciłem prawdziwe wideo slo-mo.

Jak jednak nie zapadnie w pamięć, na pewno nie jako produkt, który ominął nasz rynek, bo już można go kupić w regularnej sprzedaży bez ograniczeń. Wcześniej było to tylko 100 egzemplarzy na cały kraj.

Cena pozostaje ta sama czyli 4299 złotych, a w zestawie znajdą się mocno promowane ostatnio słuchawki Huawei Freebuds 3. Huawei Mate 30 Pro to okazja by wypróbować ekosystem usług Huawei na urządzeniu, o którym można powiedzieć przekornie, że zostało dla niego przypadkiem stworzone.

Podobnie jak w trakcie sprzedaży limitowanej, także teraz nabywcy nowego smartfona mogą przystąpić do programu VIP, w którym z 1 zł otrzymają opaskę Huawei Band 4. Oczywiście nie dlatego warto skorzystać z tego programu. Są inne korzyści, a wśród nich:

jednokrotnej, bezpłatnej wymiany ekranu i/lub plecków (obudowy tylnej telefonu) w smartfonie Mate 30 Pro, w autoryzowanym serwisie Huawei – w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu,

darmowej przesyłki door-to-door na naprawy gwarancyjne w Salonach Serwisowych Huawei (w tym jednorazowa wymiana ekranu i/lub plecków),

osobnej linii na infolinii, dedykowanej do wsparcia klientów Mate 30 Pro,

możliwości konsultacji z personalnym konsultantem technicznym/produktowym,

udziału w badaniach oraz podzielenia się opinią i spostrzeżeniami na temat użytkowania Mate 30 Pro.

Smartfon dostępny jest w internetowym sklepie huawei.pl, a także w firmowym sklepie fizycznym w centrum handlowym Arkadia w Warszawie.

Źródło: Huawei, fot: Karol Żebruń

