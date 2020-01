Huawei Matebook D to seria przystępnych cenowo laptopów o przekątnych 14 i 15,6 cala, które skierowane są do użytkowników zarówno biznesowych jak i domowych.

Huawei rozpoczął 2020 rok od premier trzech produktów z kategorii PC i tablety. Są to dwa laptopy, Matebook D14 i D15, które zastępują poprzednie modele i mogą pochwalić się funkcjami szybkiej i wygodnej wymiany danych ze smartfonami. A także tablet Mediapad M6 dostępny z klawiaturą, słuchawkami FreeBuds lite oraz roczną subskrypcją Eleven Sports i WP.TV.

Huawei Matebook D14 i D15 - dwa laptopy i dwie różne grupy docelowe

Pierwszy z dwóch nowych laptopów (ekran 14 cali) kierowany jest do bardziej wymagającego użytkownika, w domyśle biznesowego, co można zauważyć w pojemniejszym akumulatorze (56 Wh), pojemniejszej pamięci masowej (512 GB dysk NVMe SSD).

Drugi laptop o większej przekątnej (15,6 cala), ale mniejszej pojemności akumulatorze (42 Wh) i mniejszej pojemności dysku SSD (256 GB), skierowano do użytkowników domowych. W obu przypadkach dostaniemy podobne matowe panele LCD IPS jak w ubiegłym roku, które nie grzeszą jasnością i idealnym odwzorowaniem kolorów, ale spokojnie nadają się do niejednego zadania. A gdy nie wiemy że taki problem istnieje, to nawet go nie zauważymy.

Jak rozróżnić nowe Matebooki i co jest takie samo w obu laptopach

Matebook D14 i D15 najłatwiej rozróżnimy po kolorze obudowy. Pierwszy z laptopów to jasna srebrna szarość, a drugi ciemny grafitowy kolor. Różnice kryją się też w wadze jak i rozmiarach, ale to już trudniej dostrzec. Model 14-calowy będzie na pewno wygodniejszy w transporcie, z kolei 15,6-calowy laptop będzie wymagał już większego plecaka lub torby.

Dużym plusem tak jak w poprzednich modelach jest możliwość ładowania poprzez USB. Standardowo oba laptopy wyposażone są w 65W ładowarkę USB z kabelkiem zakończonym po obu stronach złączem USB typu C. W warunkach polowych możemy ładowarkę tę zamienić na wygodniejsza w transporcie ładowarkę od smartfonu, która nie będzie tak szybko ładować akumulatora urządzenia, ale wciąż spełni pokładane w niej nadzieje.

W obu przypadkach dostaniemy 8 GB dwukanałowej pamięci RAM DDR4 2400 MHz i procesor AMD Ryzen 5 3500U oraz grafikę Radeon Vega 8.

Liczba złącz w mniejszym modelu jest taka sama jako poprzednio. Większy z laptopów wzbogacił się o port USB typu C przez który to teraz będziemy go ładować - łącznie Matebook D15 ma o jeden duży port USB więcej niż D 14. W obu laptopach przycisk włączania jest teraz zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. System Windows 10 Home w 64-bitowej wersji dostępny jest w zestawie.

Co ma nas przekonać do zakupu Huawei Matebook D14 i D15?

Huawei chce zachęcić użytkowników do swoich nowych produktów ekranem o wąskich ramkach (znów udało się zwiększyć aktywną powierzchnię ekranu, która wynosi 84% w D14 i 87% w D15), lżejszą nieznacznie niż w poprzednikach aluminiową obudową i przede wszystkim (i słusznie) rozbudowanym wsparciem dla funkcji OneHop i Huawei Share.

Te technologie komunikacji pozwalają szybko sparować smartfon i laptop (przez NFC albo kod QR), a potem przesyłać dane pomiędzy nimi. Możemy nawet skorzystać z funkcji przeciągania. W tym celu na ekranie laptopa wyświetla się okienko z obrazem pulpitu smarfonu, który jest jego dokładnym odwzorowaniem funkcjonalnym. Możemy w ten sposób przeciągnąć zdjęcia wykonane smartfonem do pamięci laptopa, albo przenieść dokument do folderu w smartfonowym menedżerze plików. Laptop posłuży nam po połączeniu także jako klawiatura. Szkoda że panele w laptopach nie są dotykowe, gdyż cała operacja byłaby jeszcze bardziej intuicyjna.

Dwie ostatnie rzeczy, które powinny nam się spodobać w nowych laptopach to wydajniejsze chłodzenie dzięki przeprojektowanemu wentylatorowi, a także chowana kamerka w klawiszu pomiędzy funkcyjnymi klawiszami F6 i F7.

Ceny i dostępność

Przedsprzedaż Huawei Matebook D14 i D15 rozpoczyna się 27 stycznia i potrwa do 2 lutego. Potem do 23 lutego laptop będzie wciąż dostępny z bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3. Od 24 lutego rozpocznie się regularna sprzedaż (już bez słuchawek w komplecie). W cenie 2999 złotych za Huawei Matebook D14 i 2799 złotych za Huawei Matebook D15.

Tablet Huawei MediaPad M6 (specyfikacja powyżej) w cenie 1599 złotych kupimy od 27 stycznia poprzez stronę huawei.pl i w stacjonarnym sklepie Huawei w centrum handlowym Arkadia.

Źródło: Huawei