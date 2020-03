Huawei pod koniec marca 2020 rozpocznie przedsprzedaż swojego najmocniejszego tabletu MatePad Pro, który wyposażony został w chipset Kirin 990 i czterogłośnikowe audio. Do tabletu dostępna będzie za promocyjną złotówkę klawiatura i rysik.

Dzień po premierze Apple iPad Pro dowiadujemy się o polskiej cenie i dacie rozpoczęcia sprzedaży Huawei MatePad Pro. Nazwa tego drugiego urządzenia sugeruje, że są między nimi podobieństwa i na pewno można tak powiedzieć spoglądając się na wygląd nowego MatePada i zestaw dodatków, które obejmują klawiaturę i rysik.

Huawei MatePad Pro to oczywiście nie nowość absolutna, bo w Chinach był ogłoszony już w listopadzie 2019 roku. Jednak w obecnej sytuacji, która wymusza na Huawei poleganie na własnym ekosystemie HMS, premiery światowe niektórych produktów nie zawsze odbywają się w tym samym czasie. I tak MatePad Pro oraz MatePad Pro 5G oficjalnie zadebiutowały pod koniec lutego w Barcelonie wraz Huawei Mate Xs, z którym zdążyliśmy już was zapoznać.

Wtedy ceny MatePad Pro były tylko orientacyjne, bo przeliczone z euro, teraz wiemy już dokładnie ile wyniosą w złotówkach i na jakie gratisy w okresie przedsprzedaży możemy liczyć.



Rysowanie na tablecie. To już przerabialiśmy wielokrotnie. Ciekawe czy tym razem będzie to coś więcej

Polskie ceny Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro wyceniono w wersji 6/128 GB na 2499 złotych. Wersja z obsługą LTE na 2799 złotych. Na razie nie mamy informacji o ewentualnej dostępności wariantu z 5G, która i tak raczej nam na razie się nie przyda. Dla przypomnienia specyfikacja tabletu MatePad Pro w obu wersjach.

Android 10, EMUI 10.0.1

10.8-calowy ekran 16:10, 2560 x 1600 pikseli

procesor Kirin 990 (2 x Cortex-A76 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 2.09 GHz + 4 x Cortex-A55 1.86 GHz)

od 6 GB pamięci RAM

od 128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart NM

kamera główna 13 Mpix f/1.8, kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.1 LE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), LTE (wersja z LTE)

4 głośniki stereo Harman Kardon

bateria 7250 mAh, szybkie ładowanie 40W, bezprzewodowe ładowanie 15W, bezprzewodowe udostępnianie energii

wymiary 246 x 159 x 7,2 mm

waga 460 g

Przedsprzedaż Huawei MatePad Pro i ciekawe bonusy

W dniach 26 marca (od godziny 15) - 13 kwietnia prowadzona będzie przedsprzedaż, a zamówione wtedy tablety będą wyposażone dodatkowo w klawiaturę-etui oraz rysik M-Pencil. A raczej będziemy mogli je wyposażyć dopłacając 1 zł, na co chyba zdecyduje się każdy kupujący.

Zestaw tych akcesoriów wyceniono na 958 zł (599 zł klawiatura i 399 zł rysik), gdybyśmy zakupili je oddzielnie. To nie wszystko. Jeśli zdecydujemy się obniżyć cenę MatePada zwracając stary produkt, to do wyceny jako bonus za wybór tabletu dodane zostanie 500 złotych. By skorzystać z tej oferty konieczne jest aktywowanie tabletu nie później niż 20 kwietnia.

Z pewnością Huawei MatePad Pro to urządzenie tańsze niż Apple iPad Pro. Czy lepsze, wydajniejsze, praktyczniejsze? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo są to kompletnie różne ekosystemy, a wydajności też nie można porównywać jedynie na podstawie benchmarków. Na pewno Huawei nie został tak szczodrze wyposażony w pamięć w wersji, która trafi do nas, a wsparcie kart pamięci NM na wiele się nie zda. Szkoda, bo dziś 128 GB bez możliwości rozszerzenia to już nie taka sielanka jak kiedyś.

Huawei MatePad Pro już dla was testujemy

O tym jak to jest używać tablet MatePad, który polega na usługach HMS i sklepie AppGallery, przekonacie się z naszej recenzji, która już powstaje. Sprawdzamy w praktyce Huawei MatePad Pro w wersji z Wi-Fi i pamięcią 6/128 GB oraz klawiaturą i rysikiem. W kolorze Midnight Grey bo taki trafi do Polski. Osobiście żałuję, że nie będzie to wariant pomarańczowy.

Są różnice jak specyfikacja systemu foto, proporcje ekranu (iPad ma bardziej kwadratowy) i detale technologii jego wykonania, ale i podobieństw można się doszukać. W wadze, rozdzielczości i przekątnej ekranu (choć nie identycznej), ilości pamięci. Również w przeznaczeniu.

Apple widzi w swoim nowym iPadzie alternatywę dla laptopa. Huawei nie uciekł się do tak odważnych deklaracji, ale też chwali się trybem PC, który można uruchomić na tablecie, a który idealnie sprawdzi się w połączeniu z klawiaturą. Ta jednakże nie ma wbudowanej płytki dotykowej, dlatego jeśli chcemy manipulować kursorem w komputerowy sposób konieczne będzie dokupienie myszki.

Inna cechą, która ma nas zachęcić jest wsparcie rysika i konwersji pisma odręcznego. M-Pencil współpracuje z Notatnikiem Huawei, a także aplikacją Nebo dla Huawei.

Źródło: Huawei, foto: Karol Żebruń

