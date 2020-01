Wprawdzie ostatnio nieco mniej mówi się o przepychankach na linii USA vs Chiny, ale jej efekty dla wielu odczuwalne są cały czas. Między innymi dla Huawei. Chiński producent po pojawieniu się na czarnej liście handlowej prowadzonej Departament Handlu Stanów Zjednoczonych został odcięty od pełnej wersji systemu Android. Nie wróżyło to najlepiej, ale głównie dzięki rodzimemu rynkowi udało się utrzymać wysoką sprzedaż smartfonów. Nic dziwnego, że podjęto śmielsze kroki do samodzielności w kwestii oprogramowania i najwyraźniej kierownictwo Huawei nie chce się już z tego wycofywać.

Fred Wangfei z austriackiego oddziału Huawei powiedział na ostatniej konferencji, iż nawet w przypadku zniesienia embargo producent chce pozostać przy swoich rozwiązaniach. Nie godzi się bowiem z narzuconą rolą piłeczki, którą państwa odbijają pomiędzy sobą w ramach rozgrywek politycznych. Dodatkowo nikt nie jest w stanie zagwarantować, że sytuacja nie powtórzy sie za kilka miesięcy czy lat.

So Huawei just said they will never go back to using official Android with Google services on their devices... https://t.co/hgUYH1ZqWT