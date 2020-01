Huawei zapowiadał, że brak dostępu do pełnej wersji systemu Google Android nie będzie dla niego problemem. Chociaż wiele osób nie dawało temu wiary, chiński producent powoli zaczyna przekonywać do swoich racji.

Huawei stworzy swoją alternatywę dla Google Maps

Zapewne pamiętacie, że wszystko sprowadza się do konfliktu na linii USA vs Chiny. To właśnie przez niego, Google (chociaż nie tylko) zawiesiło współpracę z Huawei odcinając tym samym chińskiego producenta od pełnej wersji systemu Google Android. Z punktu widzenia użytkowników najbardziej bolesny jest w tym fakt, iż na nowych smartfonach i tabletach Huawei nie może pojawić się pakiet aplikacji Google, w tym popularne i lubiane Mapy Google. Wkrótce nie powinno stanowić to większego problemu.

Huawei mocno inwestuje w swój ekosystem, co potwierdza również podpisanie umowy z holenderską firmą TomTom doskonale znaną korzystającym z nawigacji GPS. Informację jako pierwszy podał Reuters. Rzecznik prasowy TomTom już ją potwierdził. Jednocześnie dodał, iż stosowne dokumenty podpisano wcześniej, ale niczego nie ogłaszano publicznie.

TomTom nie dostarczy gotowej aplikacji, ale udostępni posiadane zaplecze

Jakie efekty przyniesie omawiana umowa? Wszystko wskazuje na to, że Huawei nabył prawa do używania map TomTom, a także informacji o ruchu drogowym oraz oprogramowania nawigacyjnego holenderskiej firmy. Na bazie tego będzie chciał przygotować swoją aplikację na urządzenia mobilne, która będzie miała stanowić alternatywę dla Google Maps.

Fakt, iż umowę zawarto już jakiś czas temu może dawać nadzieję, że Huawei zdąży z nową aplikacją na zbliżającą się premierę smartfonów z serii Huawei P40 Pro. Mają zostać zaprezentowane światu w Paryżu i trafić do sklepów nie tylko w Chinach. Mocny punkt w kwestii oprogramowania będzie zatem mile widziany i być może przekona osoby, dla których system Android bez aplikacji Google wydaje się mało praktyczny.

Nie tak dawno przyglądaliśmy się co potrafi Przeglądarka mająca rzucić rękawice Google Chrome. Uważacie, że Huawei w dłuższej perspektywie na dobre odetnie się od aplikacji Google i dla wszystkich z nich znajdzie dobre alternatywy?

Źródło: reuters

