Huawei, by podreperować swoje notowania, obniża od czasu do czasu ceny swoich najlepszych produktów. Teraz w obliczu epidemii podjął także działania, dzięki którym w mniejszym stopniu odczujemy jej wpływ.

Kwarantanna, hasło #zostanwdomu, konieczność pracy zdalnej jeśli to możliwe, zamknięte sklepy i punkty obsługi klienta - tak wygląda nasza codzienność pod koniec marca 2020 roku. Dlatego wszelkie działania firm dostarczających nam usługi i produkty, które złagodzą negatywne skutki pandemii w branży IT są mile widziane. Huawei przedsięwziął następujące działania.

Bezpłatna usługa naprawy gwarancyjnej door-to-door do końca kwietnia

Ta usługa przyda się gdy nie mamy możliwości, albo nie chcemy poruszać się w terenie. Dowolne urządzenie Huawei, które ma gwarancję może być naprawione z wykorzystaniem darmowej usługi door-to-door.

Oznacza to, że kurier odbierze od nas sprzęt, dostarczy go do serwisu, a potem przywiezie naprawiony z powrotem. Kuriera możemy zamówić na dowolny adres. Możliwe jest to na trzy sposoby.

na stronie internetowej Huawei Wsparcie: https://consumer.huawei.com/pl/support/postal-repair/

z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie dostępnej na smartfonach marki

kontaktując się z infolinią Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/contact-us/

Darmowa dezynfekcja telefonów promieniami UV

Podobnie jak Samsung, także i Huawei wprowadza usługę dezynfekcji smartfonów za pomocą światła UV. Na razie jest ona dostępna we flagowym salonie serwisowym Huawei przy ulicy Siennej 39 w Warszawie i w sklepie w centrum Arkadia. Niedługo będzie ona możliwa we wszystkich salonach serwisowych Huawei w Polsce.

Usługa darmowej dezynfekcji zaplanowana jest do końca kwietnia, ale w razie potrzeb może być przedłużona. Warto wspomnieć, że oddawany na naprawę sprzęt również zostanie poddany dezynfekcji przed jego zwrotem.

Przedłużenie gwarancji, która kończy się między 15 a 30 kwietnia 2020

Dodatkowy miesiąc gwarancji otrzymają wszyscy posiadacze urządzeń Huawei, których gwarancja kończy się w ciągu najbliższych kilku tygodni. Dodatkowy miesiąc ma nas odciążyć od nawału problemów, które spadły ostatnio na nasze głowy.

I tak gwarancja kończąca się 15 marca jest wydłużona do 15 kwietnia, a gwarancja, której termin upływa 30 kwietnia będzie honorowana do 30 maja.

Obniżki cen na 14 wybranych produktów Huawei

Promocja cenowa przewidziana jest do wyczerpania się zapasów, albo do 22 marca. Poniższa tabela zestawia wszystkie produkty i ich promocyjne ceny. Do Huawei P30 Pro 128 GB dołączane są także bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3.

Promocyjnych cen szukajcie w sklepie internetowym Huawei.pl, a także na stronach największych sieci handlowych z elektroniką (Media Expert, Media Markt, Neonet lub RTV EURO AGD).

