Nauka Przełomowy akumulator - tym razem zapowiada go IBM. Ma być pod każdym względem lepszy 2019-12-20

IBM dał już światu kilka przełomowych wynalazków, a kolejnym z nich może być akumulator nowej generacji. Pewnie – takie zapowiedzi słyszymy co kilka miesięcy, ale tym razem pochodzą one od prawdziwego giganta, więc może warto pohamować sceptycyzm?

IBM nie zdradza na razie zbyt wielu informacji na temat swojego nowego akumulatora, ale już teraz zapowiada, że będzie przełomowy. Ma być praktycznie pod każdym względem lepszy od aktualnie najpopularniejszych „baterii” litowo-jonowych. Wystarczy zresztą zerknąć na listę cech charakterystycznych: ma być tańszy, szybciej się ładować, oferować lepszą wydajność energetyczną i do tego być bezpieczny.

Według zapowiedzi nowy akumulator IBM będzie…

tani w produkcji , dzięki właściwemu doborowi materiałów,

, dzięki właściwemu doborowi materiałów, szybki w ładowaniu : mniej niż 5 minut do 80% i to bez uszczerbków,

: mniej niż 5 minut do 80% i to bez uszczerbków, miał bardzo wysoką gęstość mocy – nawet ponad 10 000 W/L,

– nawet ponad 10 000 W/L, miał bardzo wysoką gęstość energii – nawet ponad 800 Wh/L,

– nawet ponad 800 Wh/L, bardzo wydajny energetycznie – nawet ponad 90%,

– nawet ponad 90%, cechować się bardzo niską palnością ,

, cechować się bardzo dużą żywotnością , czyli wytrzyma wiele cykli ładowanie-rozładowanie

, czyli wytrzyma wiele cykli ładowanie-rozładowanie i przyjazny dla środowiska, bo pozbawiony metali ciężkich.

Rewolucja odnaleziona w wodzie, nie w ziemi

IBM podkreśla właśnie to, że w jego akumulatorach zostaną wykorzystane samodzielnie opracowane materiały (głównie na bazie wody morskiej), nie będzie zaś żadnych metali ciężkich ani innych materiałów, których wydobycie wiąże się z zagrożeniami dla środowiska naturalnego albo z niewolniczą pracą ludzi.

A gdzie IBM widzi zastosowanie dla swoich nowych akumulatorów? Przede wszystkim w lotnictwie i motoryzacji, ale też w sieciach energetycznych. Innymi słowy: wszędzie tam, gdzie niezawodność, wydajność i stabilność to cechy kluczowe. To, czy to się uda, będzie zależeć od wyników prac badawczych, które amerykański gigant prowadzi wraz z Mercedesem, Central Glassem i Sidusem. My trzymamy kciuki!

Źródło: IBM Research, New Atlas, informacja własna

