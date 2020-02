Intel Extreme Masters w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń w e-Sportowym kalendarzu. W obawie przed koronawirusem, organizatorzy zaostrzyli środki bezpieczeństwa na zawodach. Jeden z polityków chce jednak jeszcze poważniejszych decyzji i apeluje, by odwołać imprezę.

Zaostrzone środki bezpieczeństwa na Intel Extreme Masters

Intel Extreme Masters 2020 to przede wszystkim rozgrywki w Counter Strike: Global Offensive, StarCraft II oraz Quake. Dla odwiedzających przygotowano również IEM EXPO, a więc targi sprzętu gamingowego, gier wideo i e-sportu. Prognozuje się, że finały IEM przyciągną do Katowic blisko 200 000 gości z całego świata. Setki milionów będą je śledzić na transmisjach w Internecie. Niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych e-Sportowych imprez na świecie i duża szansa na wypromowanie regionu.

O zaostrzonych środkach bezpieczeństwa mówi się już od ubiegłego tygodnia, gdy firma Intel zrezygnowała z aktywnego uczestnictwa w wystawienniczej strefie IEM EXPO. W obawie przed epidemią koronawirusa, organizatorzy od razu poinformowali o poprawie środków bezpieczeństwa – na miejscu pojawi się dodatkowy personel medyczny i patrole ratowników, służby sanitarne zostaną wyposażone w zestawy dezynfekujące, a dla odwiedzających przygotowano dodatkowe stanowiska higieniczne. Niedawno zdecydowano, by podjąć kolejne kroki w postaci obowiązkowego sprawdzania stanu zdrowia dla gości.

Senator nawołuje do odwołania Intel Extreme Masters

Marek Plura, senator Koalicji Obywatelskiej, widzi tutaj poważne niebezpieczeństwo i zaapelował do Wojewody Śląskiego o odwołanie imprezy. Senator napisał na swoim twitterze:

Apeluję do Wojewody Śląskiego o odwołanie Intel Extreme Masters, które rozpoczynają się jutro w Katowicach. Ubolewam, iż wojewoda nie podjął tej decyzji wcześniej, już dziś w naszym regionie są obecne tysiące uczestników z państw dotkniętych epidemią koronawirusa. pic.twitter.com/FppWEKshlT — Marek Plura (@marekplura) February 27, 2020

W późniejszej wiadomości senator doprecyzował, że największe niebezpieczeństwo widzi w… osobach, które nie zostaną wpuszczone na imprezę.

Jutro w Katowicach e-sportowe mistrzostwa IEM. Już dziś są tu tysiące uczestników z państw dotkniętych koronawirusem. Przed wejściem, będzie pomiar temperatury. Potencjalnie chorzy nie będą wpuszczani na imprezę, co oznacza, że pójdą na miasto. Dopuszczenie do tego to skandal! — Marek Plura (@marekplura) February 27, 2020

Jeden z obserwujących trafie zauważył, że pomysł polityka jest absurdalny - jeżeli rzeczywiście mamy zarażonych, a impreza zostanie odwołana, to decyzja i tak niewiele zmieni:

A co się stanie jak impreza zostanie odwołana w dniu dzisiejszym? Efekt będzie dokładnie taki sam. Wiele osób które się wybierają na wydarzenie już w Katowicach są, albo są w drodze. — Jan Miękina (@ITyahoo_1999) February 27, 2020

Czy IEM w Katowicach zostanie odwołany? Nic nie jest przesądzone. Wiemy, że o odwołaniu imprezy obecnie może zadecydować Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek na wniosek inspektora sanitarno-epidemiologicznego. Będziemy śledzić sprawę na bieżąco.

Źródło: Twitter, Dziennik Zachodni

