Procesory Intel Core i5-L16G7 - rewolucyjny 5-rdzeniowy procesor odnaleziony w bazie UserBenchmark 2020-01-28 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Procesory Intel Lakefield to jedne z tych konstrukcji, które mogą zrewolucjonizować rynek urządzeń mobilnych. Co prawda do premiery układów pozostało jeszcze trochę czasu, ale w sieci już pojawiły się szczegóły o pierwszym przedstawicielu nowej serii.