Już za kilka dni finały mistrzostw Intel Extreme Masters 2020 w Katowicach. Impreza wywołuje spore zainteresowanie miłośników e-Sportu, ale nie brakuje też obaw związanych z szalejącą epidemią koronawirusa. Jak się zabezpieczyć na przyjazd do Katowic?

Intel odwołał swój udział w Intel Extreme Masters w Katowicach. Mistrzostwa nie są jednak zagrożone

Tegoroczne mistrzostwa Intel Extreme Masters odbędą się w dniach 28 luty – 1 marca 2020 roku. Podobnie jak w poprzednich edycjach, areną elektronicznych zmagań będzie Spodek – dla odwiedzających wydzielone zostaną sektory płatne oraz bezpłatne (na te drugie będzie można wejść o ile będą w nich jeszcze wolne miejsca). Najlepsi gracze zmierzą się w Counter Strike: Global Offensive, StarCraft II oraz Quake.

Oprócz tego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się IEM EXPO, a więc towarzyszące turniejom tragi sprzętu gamingowego, gier wideo i e-sportu. Wcześniej, bo 26 i 27 lutego w Kinoteatrze Rialto będzie będzie można obejrzeć fazę grupową.

W Katowicach trwa właśnie konferencja prasowa przed #IEM 2020. Czego można się na niej dowiedzieć?

26 i 27 lutego fazę grupową będzie można obejrzeć w kinie Rialto.

Zapowiedzieliśmy współpracę z Narodową Orkiestrą Symfoniczna Polskiego Radia. Efekty zobaczycie 1 marca! pic.twitter.com/pNhBQuuE1G — ESL Polska (@ESLPolska) February 6, 2020

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że firma Intel zrezygnowała z aktywnego uczestnictwa w wystawienniczej strefie IEM EXPO właśnie z powodu koronawirusa (takie są wytyczne wynikające z globalnej polityki firmy dotyczącej podróży zagranicznych). Wszystkich zaniepokojonych uspokajamy - Intel pozostaje sponsorem tytularnym wydarzenia, a główny turniej w Spodku jest niezagrożony i odbędzie się bez żadnych zmian.

O czym pamiętać wybierając się na Intel Extreme Masters do Katowic?

ESL deklaruje, że przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa uczestników. Służby sanitarne zostaną wyposażone w specjalne zestawy dezynfekujące, a serwis sprzątający będzie kontrolował kluczowe miejsca uczęszczane przez odwiedzających i pracowników. Organizator zapewnia również dodatkowy personel medyczny, patrole ratowników i dodatkowe stanowiska higieniczne dla wszystkich odwiedzających.

Podobnego informacje podaje miasto Katowice - Ewa Lipka, Rzecznik Urzędu Miasta w Katowicach udostępniła nam następujące oświadczenie:

Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorem oraz służbami w zakresie wprowadzenia niezbędnych środków ostrożności oraz wdrożyliśmy procedury, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim gościom Intel Extreme Masters w Katowicach, jak również mieszkańcom. Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Organizator deklaruje, że pracownicy i podwykonawcy firmy to w większości Polacy lub rezydenci krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo informuje, że bilety wstępu nie zostały zakupione przez osoby przebywające na terenach zagrożonych koronawirusem, a azjatycka drużyna, która planuje wziąć udział w rozgrywkach, od ponad trzech tygodni przebywa pod opieką lekarską na terenie Europy i posiada stosowne zaświadczenia medyczne, potwierdzające dobry stan zdrowia. W trakcie samej imprezy zostaną zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa: służby sanitarne organizatora zostaną wyposażone w zestawy dezynfekujące, a serwis sprzątający będzie zobowiązany do starannego i bieżącego odkażania wszystkich kluczowych powierzchni. Podwojono także planowaną liczbę patroli medycznych. Na chwilę obecną potwierdzamy, że Intel Extreme Masters w Katowicach odbędzie się według planu.

Wszystko na to wskazuje, że odwiedzający IEM nie mają się czego obawiać, a panika związana z koronawirusem nie jest uzasadniona. Można liczyć, że do Katowic przybędzie blisko 200 tys. gości, a transmisje on-line obejrzą setki miliony widzów. Organizatorzy z pewnością liczą na kolejny rekord pod względem frekwencji.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Żeby uspokoić zaniepokojonych, Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia związane z nowym koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. Wiemy, że na zarażenie najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby (w szczególności przewlekłe).



O skutecznym myciu rąk powinniśmy pamiętać na co dzień

Wirus przenosi się drogą kropelkową. W związku z tym warto stosować podstawowe zalecenia higieniczne – często myć ręce, unikać dotykania oczu, nosa i ust, a w przypadku osób, które często kaszlą, kichają i mają gorączkę, warto zachować bezpieczną odległość co najmniej 1 metra.

Jeżeli macie gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, nie musi to od razu oznaczać zarażenia koronawirusem (podobne objawy mogą mieć wiele przyczyn). Warto jednak zasięgnąć pomocy medycznej i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie zaleca używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa (takich zabezpieczeń warto używać dopiero, gdy mamy objawy ze strony układu oddechowego – np. kaszel lub kichanie).

Źródło: ESL Polska, Intel, Urząd Miasta Katowice, Ministerstwo Zdrowia

