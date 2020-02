Specjalizujący się w tworzeniu modyfikacji do Fortnite zespół znany jako Team Evolve pokazał na Twitterze efekty swojej pracy - mapa odtworzona została z takim pietyzmem, że wygląda bardziej jak aktualizacja grafiki do Counter-Strike: Global Offensive, niż klon Dust 2 w innej grze - tym bardziej, że można nawet podłożyć na nim bomby! W krótkim filmiku porównującym obie plansze widzimy jednak znaczną różnicę w tempie poruszania się, i inną perspektywę, co zamazuje nieco poczucie podobieństwa.

Jeśli chcemy odwiedzić Dust 2 w grze od Epic Games musimy skorzystać z odpowiedniego kodu (podanego w tweecie poniżej) - opcja grania na niestandardowych mapach została wprowadzona w ramach grudniowej aktualizacji Battle Labs w Fortnite, a kod pozwala odpalić grę na tej planszy z maksymalnie 15 osobami.

Play wager S&D matches on Dust 2 using the new custom teams scrim code!



Also: Here is a side by side comparison of the Map in Counter Strike and Fortnite.



Custom Teams [8784-9694-5171]

Random Teams [9908-4675-7557] #fortnite #CSGO pic.twitter.com/ZluXWaI786