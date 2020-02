Już za tydzień startuje IEM Katowice 2020, a więc jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w e-sportowym kalendarzu. Pytanie tylko czy finały rozgrywek nie są zagrożone przez epidemię koronawirusa…

IEM Katowice 2020 - impreza zagrożona przez koronawirusa?

Koronawirus zbiera coraz większe żniwo. Niestety, epidemia chińskiego wirusa odciska piętno również na branży elektronicznej – niedawno podjęto decyzję o odwołaniu targów MWC w Barcelonie. Co jednak z mistrzostwami Intel Extreme Masters w Katowicach?

Otrzymaliśmy od firmy ESL oświadczenie w tej sprawie:

Firma Intel ze względu na globalną politykę zdecydowała się zrezygnować z aktywnego uczestnictwa w wystawienniczej strefie IEM Expo z powodu wytycznych wynikających z globalnej polityki firmy dotyczącej podróży zagranicznych. W tym roku zabraknie dedykowanej strefy sygnowanej marką Intel. Główny turniej w Spodku jest niezagrożony i odbędzie się bez żadnych zmian i Intel pozostaje głównym sponsorem.

Jak co roku, przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa uczestników naszej imprezy. Nasze służby sanitarne zostały wyposażone w specjalne zestawy dezynfekujące, serwis sprzątający będzie kontrolował kluczowe miejsca takie jak wejścia, przejścia, schody, windy, by na bieżąco czyścić powierzchnie płaskie, z których korzystają nasi odwiedzający oraz pracownicy. ESL zapewnia również dodatkowy personel medyczny, patrole ratowników i dodatkowe stanowiska higieniczne dla wszystkich odwiedzających.

Jeżeli obawialiście się przyjazdu do Katowic, pragniemy uspokoić - IEM Katowice 2020 się odbędzie, a zdrowie odwiedzających nie jest zagrożone (a przynajmniej na ten moment żadne służby nie informują, że jest inaczej). Organizator podjął dodatkowe działania zabezpieczające wydarzenie.

Wiemy jednak, że Intela w ogóle nie będzie w strefach wystawienniczych IEM EXPO. Zrezygnowano też z dodatkowym atrakcji dla dziennikarzy.

Źródło: Intel, ESL, inf. własna

