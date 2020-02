Ryzen 5 3600 już podczas premiery był jednym z najbardziej opłacalnych modeli na rynku. Po przecenie okazuje się jeszcze lepszą propozycją - w segmencie do 750 zł nie ma sobie równych.

AMD Ryzen 5 3600 został przez nas okrzyknięty najlepszym procesorem do 1000 złotych – układ cechuje się dobrą wydajnością, a przy tym został konkurencyjnie wyceniony. Choć model ten cieszy się ogromną popularnością wśród klientów, sklepy obniżyły jego cenę do absurdalnego poziomu.

3600 to najsłabszy przedstawiciel trzeciej generacji Ryzenów, który jest dostępny na naszym rynku. Układ został wyposażony w 6 rdzeni/12 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3,6 GHz, natomiast w trybie Boost mogą przyspieszyć do 4,2 GHz. Odblokowany mnożnik pozwala na samodzielne podniesienie zegarów. Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz 6x 512 KB pamięci podręcznej L2 i 32 MB pamięci podręcznej L3.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 3400G* 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon RX Vega 11 65 W $149 Ryzen 5 3200G* 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 *modele bazujące na poprzedniej mikroarchitekturze Zen+ (12 nm)

Wydajność procesora potrafi zaskoczyć – zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej recenzji oraz rankingu procesorów.

Ryzen 5 3600 – obniżka ceny

Wprawdzie AMD nic nie wspomina o przecenie procesora, ale ceny mówią same za siebie – nowa jednostka w ostatnich dniach potaniała o kilkanaście procent. Dowód? Procesor jeszcze do niedawna kosztował około 850 – 900 złotych, a obecnie w dużych sklepach można go dorwać stówę taniej - za 750 złotych.

Co zmotywowało AMD do obniżenia ceny? Być może chodzi o zbliżającą się premierę konkurencyjnych modeli Intel Comet Lake, które mogą stać się zagrożeniem dla Ryzenów 3000 (a na nowe modele Ryzen 4000 pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać). Nie można jednak wykluczyć scenariusza z przeorganizowaniem oferty - producent mógł zakończyć produkcję starszej serii Ryzen 2000 i nie chciał zostawiać tak dużej luki w swoim portfolio.

Jakby nie było, Ryzen 5 3600 stał się jeszcze bardziej opłacalną propozycją i teraz właściwie nie ma sobie równych w swoim budżecie. Jeżeli szukacie czegoś tańszego, warto zwrócić uwagę na nową wersję modelu Ryzen 5 1600.

Źródło: inf. własna

