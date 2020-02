Intel po cichu przygotowuje się do wydania procesorów Comet Lake. Choć do premiery układów pozostało jeszcze trochę czasu, niektórzy już teraz mają do nich dostęp. W sieci pojawiły się zdjęcia topowych modeli z serii Core i5 i Core i9.

Procesory Intel Comet Lake – czego możemy się spodziewać?

Generacja Comet Lake nie wprowadzi rewolucji w budowie układów. Nadal będziemy mieli do czynienia z mikroarchitekturą Skylake i 14-nanometrowym procesem technologicznym (w udoskonalonej wersji).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Core i9-10900K 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 125 W TAK Core i9-10900 10/20 2,8/5,1 GHz

*5,2 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 65 W NIE Core i7-10700K 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 125 W TAK Core i7-10700 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10600K 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 125 W TAK Core i5-10600 6/12 3,3/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10500 6/12 3,1/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10320 4/8 3,8/4,6 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10300 4/8 3,7/4,4 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE Core i3-10100 4/8 3,6/4,3 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 65 W NIE specyfikacja nieoficjalna

Producent ma zamiar zaskoczyć nas czymś innym – poszczególne serie otrzymają więcej rdzeni/wątków, co powinno przełożyć się na lepsze osiągi względem odpowiedników z obecnej generacji (tutaj pisaliśmy o specyfikacji). Niestety, nie obejdzie się też bez nowych płyt głównych, więc osoby zainteresowane modernizacją komputera będą musiały wyłożyć więcej pieniędzy.

Nowe procesory Intel już dostępne w Chinach

Firma Intel jeszcze nie ujawniła terminu premiery nowych procesorów dla desktopów (oficjalnie zapowiedział tylko ich mobilne wersje Comet Lake-H). W kuluarach mówi się, że generacja Comet Lake-S miałaby zadebiutować na przełomie kwietnia i maja, ale niektórzy już teraz mają dostęp do próbek inżynieryjnych nowych jednostek.



Porównanie procesorów Intel Core i9-10900 (po lewej) i Core i9-9900K (po prawej)

Serwis XFastest opublikował zdjęcia modelu Core i9-10900. Układ został wyposażony w 10 rdzeni/20 wątków o taktowaniu 2,8 GHz (do 5,1 GHz w trybie Turbo Boost i do 5,2 GHz w trybie Thermal Velocity Boos). Niskie zegary pozwoliły obniżyć TDP do 65 W.

Do obsługi nowych procesorów konieczne będą nowe płyty główne LGA 1200

Układ wygląda podobnie do dotychczasowych modeli pod gniazda LGA 115X. Warto jednak zauważyć, że wcięcia w laminacie umieszczono w innej pozycji, przez co układ nie będzie pasować do starszych płyt głównych.

Nowe procesory oferuje też jeden ze sprzedawców w serwisie Taobao (sądząc po zdjęciach, ma ich całkiem sporo). Także tym przypadku mówimy o próbkach inżynieryjnych, które nie pochodzą z oficjalnej dystrybucji.



Intel Core i5-10600, Core i5-10600K, Core i9-10900 i Core i9-10900K

Na sprzedaż wystawiono 6-rdzeniowe/12-wątkowe modele Core i5-10600 i Core i5-10600K oraz 10-rdzeniowe/20-wątkowe Core i9-10900 i Core i9-10900K. Wersje z dopiskiem K charakteryzują się wyższym taktowaniem i mogą być dodatkowo podkręcone, ale ich współczynnik TDP wynosi 125 W.



Intel Core i5-10600



Intel Core i5-10600K



Intel Core i9-10900



Intel Core i9-10900K

W celu potwierdzenia autentyczności oferty, sprzedający dołączył zrzuty ekranowe z aplikacji CPU-Z (najnowsza wersja nie potrafi dobrze rozpoznać podstawki). Do odpalenia sprzętu konieczne będzie wykorzystanie płyty głównej z chipsetem Intel B460 lub Z490.

Wychodzi na to, że wszystko jest przygotowane do wprowadzenia procesorów na rynek, ale producent, z nie wiadomych przyczyn, jeszcze wstrzymuje się z premierą. Oczywiście nie zatrzyma to przecieków i w nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się wycieku kolejnych informacji o nowych jednostkach. Na pewno będziemy śledzić ten temat.

