Jest sobota, a więc czas na kolejny odcinek z cyklu „jaki serial, jaki film?”. Oto najciekawsze zwiastuny z ostatnich siedmiu dni.

Jedna z najbardziej krytykowanych zapowiedzi Netflix, dziewiąta część Szybkich i wściekłych oraz animacja osadzona w świecie Mortal Kombat – między innymi te filmy i seriale doczekały się w ostatnich dniach nowych zwiastunów. Zobaczcie i zapiszcie w notatnikach, jeśli coś wam się spodoba!

Jaki serial? Najnowsze zwiastuny do obejrzenia:

Ghost in the Shell: SAC_2045 – więcej łapek w dół niż w górę nie bierze się znikąd

Narcos: Meksyk (2. sezon) – dobrze zapowiadająca się kontynuacja niezłego serialu

Jaki film? Pięć propozycji do sprawdzenia:

Ghost in the Shell: SAC_2045 - najnowszy zwiastun

Trudno znaleźć słowa, żeby opisać niezadowolenie fanów, którzy mieli nieprzyjemność obejrzeć pierwszy zwiastun serialu Ghost in the Shell: SAC_2045. Aby nie pozostawiać złego wrażenia, postanowiliśmy pokazać wam ten materiał na samym początku. A skąd w ogóle wynika ta krytyka? Cóż – zdecydowanie nie jest to coś, na co liczyli (i na co mieli prawdo liczyć) miłośnicy tego anime po tym, jak Netflix zapowiedział, że coś dla nich przygotuje…

Jeśli mimo to jesteście zainteresowani, to serial trafi do katalogu Netflix w kwietniu.

Narcos: Meksyk (2. sezon) - najnowszy zwiastun

Zdecydowanie lepiej zapowiada się inna nadchodząca premiera giganta na „N”. Mówimy o drugim sezonie serialu Narcos: Meksyk, w którym poznamy dalsze losy Miguela Ángela Félixa Gallardo. Premiera już 13 lutego.

Szybcy i wściekli 9 - najnowszy zwiastun

Sekcję filmową otwierają z kolei Szybcy i wściekli 9 – niemająca końca seria powróci na ekrany kin już wiosną, jak zwykle zapewniając jazdę bez trzymanki. Zapowiada się kawał widowiskowego kina akcji, w którym próżno szukać realizmu, ale dobrą, odstresowującą rozrywkę odnajdzie się bez trudu. O tym, czy rzeczywiście tak będzie, przekonamy się 22 maja, a zwiastun pozwala wierzyć, że nie będziemy zawiedzeni:

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge - najnowszy zwiastun

Wściekli wyraźnie są też bohaterowie nowej animacji Warner Bros. pod tytułem Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Będzie to brutalny film tylko dla dorosłych, przedstawiający opowieść o tak kultowych wojownikach jak Johnny Cage, Raiden, Sub-Zero czy tytułowy Scorpion. Za scenariusz odpowiada Jeremy Adams (znany z Supernatural), a reżyserem jest Ethan Spaulding (mający na koncie Batman: Assault on Arkham i Justice League: Throne of Atlantis).

Premiera filmu Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge odbędzie się w okolicach tegorocznych wakacji.

Bayala i Ostatni Smok - najnowszy zwiastun

Zostańmy przy animacjach, ale przejdźmy do propozycji dla młodszych widzów. Już w te walentynki do kin wejdzie Bayala i Ostatni Smok – opowieść o elfach, których zadaniem jest uwolnienie więzionych przez złą królową smoków i przywrócić magię do czarodziejskiej krainy…

Sonic. Szybki jak błyskawica - najnowszy zwiastun

To już nie animacja, choć z animowanym bohaterem. W minionym tygodniu światło dzienne ujrzał nowy zwiastun filmu Sonic. Szybki jak błyskawica – z sympatycznym jeżykiem na pierwszym planie i jedynym w swoim rodzaju Jimem Careyem w roli Doktora Eggmana. Premiera w kinach odbędzie się 28 lutego, a to już zwiastun:

Wyspa Fantazji - najnowszy zwiastun

Na koniec zostawiliśmy Wyspę Fantazji – niepokojący horror, który (podobnie jak Bayala i Ostatni Smok) wejdzie do kin 14 lutego. To historia kilku osób, które mają okazję spełnić swoje fantazje…, ale nie zdają sobie sprawy z tego, jaką przyjdzie im zapłacić za to cenę. Reżyserem jest Jeff Wadlow, który wcześniej dał nam między innymi takie filmy jak Po prostu walcz! czy Kick-Ass 2. To chyba dobra rekomendacja!

I to już wszystko, co dla was wybraliśmy w tym tygodniu. Który zwiastun spodobał wam się najbardziej i na który film lub serial nie możecie się już doczekać? My liczymy przede wszystkim na Wyspę Fantazji, Mortal Kombat i… informację od Netflix, że ten zwiastun SAC_2045 to był tylko taki żart.

