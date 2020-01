Rozpoczęły się już prace nad drugim sezonem serialu Wiedźmin. Okazuje się jednak, że to nie jedyna produkcja osadzona w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego, którą chce zaoferować swoim widzom Netflix.

Powstaje animacja Wiedźmin: Zmora Wilka

Kilka dni temu w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, iż Netflix ma w planach film animowany The Witcher: Nightmare of the Wolf. Nie czekaliśmy długo na ich weryfikację. Oficjalnie potwierdzono, że wspomniana produkcja rzeczywiście powstaje. Poznaliśmy nawet jej polski tytuł.

Nie dotykaj plotki! Animowany film Wiedźmin: Zmora Wilka powstaje naprawdę. https://t.co/BwJdn5XMCe — Netflix Polska (@NetflixPL) January 22, 2020

Za Wiedźmin: Zmora Wilka zabrali się znani twórcy

Nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli mówić tutaj o czymś w rodzaju jedynie czekadełka przed głównym daniem, czyli wspomnianym drugim sezonem serialu Wiedźmin. Wprawdzie Wiedźmin: Zmora Wilka pozostaje dość tajemniczym projektem, ale dowiedzieliśmy się, kto nad nim czuwa. To między innymi Lauren S. Hissrich oraz Beau DeMayo (odpowiednio showrunnerka oraz scenarzysta serialu Wiedźmin). Do prac zaangażowano też koreańskie Studio Mir, które współpracowało już z Netflixem przy okazji Voltron: Legendary Defende.

W kwestii fabuły wspomniano tylko tyle, iż będzie ona koncentrowała się na „nowym zagrożeniu dla kontynentu”. Na więcej informacji, podobnie jak na datę premiery animacji, musimy poczekać.

Sama zapowiedź nie jest zaskoczeniem. Ostatnio ujawniono, że w ciągu czterech tygodni od premiery pierwszy sezon serialu Wiedźmin obejrzało 76 mln gospodarstw domowych. To najlepszy debiut w historii platformy Netflix. Nic dziwnego, że chce ona maksymalnie wykorzystać popularność wiedźmińskiego uniwersum.

Źródło: @NXOnNetflix

