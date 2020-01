Dwa zupełnie nowe seriale Netflix, wielki powrót Harley Quinn, brytyjska odpowiedź na Pulp Fiction czy też nowy pełnometrażowy film w świecie Pokemonów to niektóre z produkcji, które w tym tygodniu doczekały się zwiastunów.

Zastanawiacie się, jakie filmy i seriale warto mieć na swoich radarach? W tym tygodniu wybraliśmy dla was osiem propozycji i wierzymy, że przynajmniej część z nich trafi na wasze listy „do obejrzenia”.

Jaki serial? Trzy nowe zwiastuny do sprawdzenia:

Ragnarok – nordycka mitologia w naszych czasach

Locke & Key – serialowa adaptacja świetnego komiksu

Fargo IV – tym razem z Chrisem Rockiem w roli głównej

Jaki film? Pięć propozycji godnych uwagi:

Zaczynajmy!

Ragnarok – najnowszy zwiastun serialu

Oto Ragnarok – nowy serial Netflix, nawiązujący do mitologii nordyckiej, ale przedstawiający opowieść, której akcja toczy się w teraźniejszości. Głównym bohaterem jest (nieprzeciętny) Magne, który może być kluczem do rozwiązania problemu ze zbliżającym się wielkimi krokami Dniem Sądu…

Premiera serialu Ragnarok na Netflix odbędzie się 31 stycznia.

Locke & Key – najnowszy zwiastun serialu

I kolejna serialowa nowość ze stajni Netflix. Lockey & Key, która trafi do katalogu tej usługi na początku lutego, to adaptacja komiksów o trójce sierot odkrywających magiczne moce kluczy do pomieszczeń w ich starym, rodzinnym domu. Na zwiastunie wygląda to naprawdę przyzwoicie – zobaczcie:

Fargo IV – najnowszy zwiastun serialu

Serialową sekcję kończy zapowiedź czwartego sezonu Fargo – klimatycznej gangsterskiej produkcji, cieszącej się niemałą popularnością. Tym razem trafimy do Kansas City z lat 50. ubiegłego wieku i poznamy historię o dwóch kryminalnych ekipach, w której istotną rolę odegra postać grana przez Chrisa Rocka.

Ptaki Nocy – najnowszy zwiastun filmu

Margot Robbie powraca w roli Harley Quinn, w filmowej kontynuacji historii lubej Jokera. Wraz z Łowczynią, Czarnym Kanarkiem i Renne Montoyą stworzy skład, którego celem będzie pokonanie Romana Sionisa znanego też jako Czarna Maska. Dużo zwariowanej akcji to dokładnie to, czego powinniście się spodziewać. Zresztą zerknijcie tylko na ten zwiastun:

Kinowa premiera filmu Ptaki Nocy odbędzie się 7 lutego.

Dżentelmeni – najnowszy zwiastun filmu

Jeżeli chcecie w Walentynki zobaczyć film z Hugh Grantem, to niekoniecznie musicie iść na komedię romantyczną. Ciekawą propozycję ma też dla was Guy Ritche – odpowiedzialny za Przekręt i reaktywację Sherlocka Holmesa reżyser przygotował odpowiedź na genialne Pulp Fiction Quentina Tarantino. Lubicie intrygujące dialogi, gangsterskie klimaty i brytyjski humor? To się wam spodoba!

Pokemon: Coco – najnowszy zwiastun filmu

A to już jedna z najgorętszych zapowiedzi tego weekendu: nadciąga zupełnie nowy film pełnometrażowy w uwielbianym przez wielu uniwersum – Pokemon: Coco. Podtytuł to imię chłopca wychowanego przez stworki, którego na swojej drodze spotka Ash. Japońska wariacja na temat Tarzana trafi do kin latem – przynajmniej tych w Kraju Kwitnącej Wiśni…

Nowi mutanci – najnowszy zwiastun filmu

Wcześniej, bo już 3 kwietnia do kin trafi natomiast film Nowi mutanci – owoc współpracy 20th Century Fox i Marvel Entertainment w reżyserii Josha Boone’a. To może być jedna z najbardziej pozytywnych niespodzianek tego półrocza, bo trailer zwiastuje kawał dobrego kina z gatunku horror/thriller. Nie musicie nam zresztą wierzyć na słowo:

Brahms: The Boy II – najnowszy zwiastun filmu

Kojarzycie film The Boy z 2016 roku? Jeśli nie, to nie czytajcie dalej, a jeśli tak, to pamiętacie pewnie, że był to horror, który na końcu …okazał się thrillerem. Choć brzmi to dziwnie, to wygląda na to, że w przypadku dwójki takiego zwrotu akcji nie będzie. A może twórcy raz jeszcze postanowili sobie z nas zażartować… To się okaże – film Brahms z Katie Holmes trafi do kin już 28 lutego.

Jak wam się podobało zestawienie w tym tygodniu? Macie w nim swojego faworyta do tytułu najlepszego zwiastuna? Dajcie znać w komentarzach i zachęcamy was też do udziału w sondzie.

Źródło: informacja własna

Zobacz również te newsy o filmach i serialach: