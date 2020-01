Filmy / seriale / VOD Kapitan Bomba ląduje w CDA Premium - znajdziesz tam już ponad 7000 filmów i seriali 2020-01-08 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

CDA Premium nieustannie zyskuje na popularności. To pozwala jej właścicielom na zakupy, dzięki którym katalog usługi rozszerza się bardzo dynamicznie. W ramach najnowszej aktualizacji do biblioteki trafiły hity 4Fun Media.

Kapitan Bomba i inne produkcje Bartosza Walaszka trafiły do CDA Premium

Spółka 4Fun Media sprzedała CDA prawa autorskie do filmów i seriali Bartosza Walaszka. Jedni je uwielbiają, inni nie widzą w nich niczego śmiesznego, ale nie można im odmówić tego, że cieszą się olbrzymią popularnością. Dzięki temu zakupowi portfolio CDA Premium wzbogaciło się o:

164 odcinki serialu animowanego Kapitan Bomba ,

, 10 odcinków serialu animowanego Laserowy gniew dzidy ,

, 18 odcinków serialu Kaliber 200 Volt ,

, pełnometrażowy film Kutapokalipsa ,

, oraz pełnometrażowy film Zemsta Faraona.

Wspólnymi cechami wszystkich tych produkcji – jak zresztą właściwie każdego dzieła Bartosza Walaszka – jest absurdalny humor i absolutny brak poprawności politycznej. Abonenci CDA Premium będą mogli oglądać je w lepszej jakości i bez cenzury (w przeciwieństwie do tych, którzy oglądają je na darmowym CDA lub w serwisie YouTube). Z przesłanych nam informacji wynika, że właściciele usługi mogą też wiązać z marką Kapitan Bomba nieco dalej sięgające plany…

Porucznik Kabura powróci w drugim sezonie

A mówi wam coś tytuł Porucznik Kabura? To najnowszy serial animowany Bartosza Walaszka, a zarazem pierwsza samodzielna produkcja CDA Premium. Już 31 stycznia w usłudze pojawi się pierwszy z ośmiu odcinków drugiego sezonu, w którym poznamy dalsze losy bohatera Polskich Kosmicznych Sił uwikłanego w konflikt pomiędzy Cyber Tuskiem a mózgiem elektronowym Jarosław 2000.

„Pierwszy sezon przygód Kabury miał bardzo dużą oglądalność. Absurdalny humor spodobał się widzom i zyskał wielu fanów. Decyzja o kontynuacji była więc naturalna. Drugi sezon będzie równie niewybredny i pikantny jak pierwszy, ale będzie więcej odniesień i nawiązań do bieżącej sytuacji w naszym kraju i nieco więcej politycznych aluzji. Oczywiście bez sympatii do jakiejkolwiek partii i w typowym dla produkcji stylu” – skomentował Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA.

Katalog CDA Premium to już ponad 7000 filmów i seriali

Po ostatnich aktualizacjach w katalogu CDA Premium znajduje się już ponad 7000 filmów i seriali, co oznacza, że jest to jedna z najbogatszych bibliotek VOD w naszym kraju. Choć wśród dostępnych tytułów niewiele jest nowości, to odnalezienie czegoś ciekawego do obejrzenia nie jest trudne. Możecie się o tym przekonać, korzystając z 14-dniowego okresu próbnego. Po tym czasie miesięczny abonament kosztuje 19,90 zł.

Źródło: CDA, informacja własna

