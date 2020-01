To będzie wyśmienity rok dla miłośników cyberpunkowych klimatów i gier polskich producentów. Kolejny świetnie zapowiadający się tytuł dołącza do listy: poznajcie InfiniteCorp.

Cyberpunk 2077 to zdecydowanie najgorętsza polska produkcja tego typu na horyzoncie. Nie jest jednak jedyna, miłośnicy cyberpunkowych klimatów mogą czekać też na hakerską strzelaninę 2084, izometrycznego erpega pod tytułem Gamedec czy dynamiczną grę akcji Ghostrunner, a ponoć w drodze jest też Observer 2. To wciąż nie wszystko – właśnie dowiedzieliśmy się o InfiniteCorp. I jest to kolejny niezwykle intrygujący tytuł.

Co to jest InfiniteCorp? To kolejna cyberpunkowa gra „made in Poland”

Nawet jeśli gry mobilne nie są dokładnie tym, co najbardziej was kręci, to akurat temu tytułowi możecie chcieć się przyjrzeć. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że InfiniteCorp będzie osadzoną w dystopijnej przyszłości hybrydą gry strategicznej i karcianki, a nasze zadanie polegać będzie na podejmowaniu trudnych decyzji i balansowaniu w taki sposób, by nie przegrać sobie u żadnej spośród kluczowych frakcji.

Tworzona przez studio T-Bull z Wrocławia gra InfiniteCorp przenosi nas do olbrzymiej wieży Babilon 6 zbudowanej na samym środku oceanu. Ta budowla to w rzeczywistości tętniące życiem miasto, a to, na którym piętrze się mieszka, świadczy o tym, jak wysoko znajduje się w społecznej hierarchii.

Decyzje. To one są kluczowe w cyberpunkowym świecie InfiniteCorp

Jako pracownik korporacji, od której w dużej mierze zależą losy świata, będziemy musieli podejmować trudne decyzje moralne czy ekonomiczne i budować odpowiednie relacje z pozostałymi. Każdy wybór będzie miał swoje konsekwencje, a możliwych linii fabularnych ma być kilkaset.

Na każdym rozdrożu będziemy mieli dwie opcje – przesuniemy kartę w lewo lub w prawo i zobaczymy, co stanie się dalej. Jeżeli dalej nie będzie nic, to rozpoczniemy od nowa, z innym zestawem kart i innymi wydarzeniami losowymi, czekającymi na naszej drodze.

InfiniteCorp trafia do katalogów Google Play i App Store

Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie InfiniteCorp zadebiutuje na rynku, ale już teraz możemy skorzystać z możliwości pre-rejestracji. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wersję na Androida, czy na iOS-a, za swój egzemplarz zapłacimy 14 złotych bez grosza.

A jeśli nie chcecie czekać i już teraz pragniecie zanurzyć się w jakimś cyberpunkowym świecie, to coś dla siebie bez trudu znajdziecie w naszym zestawieniu gier, które zaostrzą apetyt na Cyberpunk 2077.

Źródło: T-Bull, informacja własna

