Podobał wam się Observer? Jeśli tak, to mamy dobrą wiadomość. Wygląda na to, że jeszcze przed końcem tego roku doczekamy się premiery nowej historii osadzonej w tym cyberpunkowym uniwersum, wykreowanym przez krakowski Bloober Team.

Wygląda na to, że nadciąga Observer 2

Szalenie klimatyczny świat, robiąca wrażenie oprawa audiowizualna, uzależniający gameplay i wciągająca fabuła to niektóre z powodów, dla których przyznaliśmy Observerowi notę 4,7 na 5. To jedna z najlepszych polskich gier ostatnich lat i zarazem jedno z tych uniwersów, które aż się proszą, by jeszcze je trochę poeksploatować. Okazuje się, że Bloober Team właśnie to zamierza zrobić.

Premiera gry Observer 2 już w 2020 roku?

Na razie producent nie zdradza zbyt wielu szczegółów – ba, właściwie niewiele mówi nawet na ten temat wprost. Udostępnił jedynie ten klip, który widzicie powyżej i notkę, w której informuje, że wkrótce ponownie usłyszymy o marce Observer. A co to znaczy „wkrótce”? Najwyraźniej: w nadchodzących miesiącach, bo nieokreślony bliżej „produkt” ma wpłynąć na wyniki finansowe spółki Bloober Team za rok 2020.

Oczywiście nie jest wykluczone, że nie będzie to Observer 2, lecz na przykład dodatek do części pierwszej. Choć my akurat liczylibyśmy na to pierwsze. A wy graliście w „jedynkę”? A jeśli tak, to jakie są wasze wrażenia i czy czekacie na powrót do Krakowa z lat osiemdziesiątych XXI wieku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

