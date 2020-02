Zapowiedziana w sierpniu ubiegłego roku gra King’s Bounty 2 stała się właśnie nieco mniej tajemnicza. W najnowszym materiale wideo twórcy przybliżają podstawy rozgrywki.

King’s Bounty II zwiększa głębię świata i zaangażowanie w rozgrywkę

W King’s Bounty II trafimy do fantastycznego świata, który będziemy mogli swobodnie zwiedzać, a każda podjęta przez nas decyzja, będzie miała wpływ na torowanie ścieżki fabularnej. Skoro już jesteśmy przy opowieści, to nie można nie wspomnieć o zapowiedzianej przez twórców wielowątkowej narracji, mającej stanowić jeden z trzech filarów rozgrywki. Pozostałe dwa to rozwój bohatera oraz strategiczna walka.

Walka nie będzie się drastycznie różnić od tego, do czego King’s Bounty zdążyło nas przyzwyczaić, ale nie oznacza to, że nie będzie żadnych zmian. Powinniśmy się przygotować na wymuszające częste zmiany taktyczne limity jednostek, zwiększone znaczenie umiejscowienia w terenie oraz płynniejsze przejścia między potyczkami i eksploracją.

Jeżeli zaś chodzi o rozwój postaci, to punkty talentu będziemy mogli przypisywać do czterech różnych ideałów – to Porządek, Władza, Grzywna i Anarchia. To, na które z nich postawimy, będzie miało wpływ na to, jak reagować będą na naszego bohatera poszczególni mieszkańcy Antary i jak będzie kształtować się jego droga.

Słowa jednak słowami – zobaczcie i posłuchajcie tego sami…

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Twórcy tłumaczą podstawy rozgrywki w King’s Bounty II:

King’s Bounty 2 z polską wersją językową! Kiedy premiera?

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że gra King’s Bounty 2 otrzyma polską wersję językową. Szczegóły na temat wydania przygotowanego na nasz rynek poznać mamy jednak dopiero w przyszłości. Na szczęście niedalekiej, bo premiera tego taktycznego erpega została zaplanowana jeszcze na ten rok. Twórcy przygotowują trzy wersje: na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: 1C Entertainment, Cenega

