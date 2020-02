Ani nie jest realistyczna, ani pixel-artowa, ani nawet baśniowa. Mimo to The Pedestrian urzeka estetyką. I choć gatunek „logiczna platformówka” może nie brzmieć zbyt pociągająco, to ci, którzy dali jej szansę, ani trochę tego nie żałowali.

98 na 100 graczy na Steamie oceniło ją pozytywnie. Pochwał nie szczędzą też recenzenci, których oceny (według serwisu Metacritic) składają się na średnią 8,5/10. Nie ulega wątpliwości, że The Pedestrian to jedna z największych niespodzianek początku tego roku. ...A przynajmniej niespodzianka dla tych, który nie obserwowali jej rozwoju przez ostatnie lata.

Jeżeli jesteście w grupie tych, którzy o The Pedestrian czytają po raz pierwszy, to spieszymy z garścią faktów. Otóż jest to logiczna platformówka 2,5D, w której rozgrywka polega na przechodzeniu po znakach oraz przemieszczaniu i łączeniu ich, tak by eksplorować świat. Rozwiązywanie zagadek daje dużo frajdy, a grafika – choć prosta – robi olbrzymie wrażenie. Zresztą co tu dużo mówić, najlepiej jeśli po prostu na to spojrzycie…

Zobacz najnowszy zwiastun gry The Pedestrian:

To właśnie świetny pomysł, siła tkwiąca w prostocie (choć same zagadki niekoniecznie należą do łatwych) i niebanalna estetyka sprawiają, że w The Pedestrian gra się tak dobrze. Jedynym minusem jest właściwie to, że na przejście jej od początku do końca wystarczą 3-4 godziny, ale przy cenie na poziomie 70 złotych jak najbardziej można to zaakceptować. (Przy okazji: jeśli zdecydujecie się na zakup do 5 lutego, to kilka złotówek zostanie w waszych portfelach).

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

The Pedestrian to gra, pozwalająca sprawdzić w boju swoją uwagę i logiczne myślenie, a równocześnie zapewniająca po prostą dobrą zabawę na tych kilka godzin. Oby więcej takich produkcji!

Źródło: The Verge, Metaciritc, Shookum Arts, informacja własna

Zobacz również te newsy o grach: