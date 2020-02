Czas ruszać na kolejną wojnę z hordami nazistowskich zombiaków realizujących cel Adolfa Hitlera. Dziś na rynku zadebiutowała gra Zombie Army 4: Dead War – najnowsze dzieło (odpowiedzialnego za serię Sniper Elite) studia Rebellion.

Dzisiaj premiera gry Zombie Army 4: Dead War

To jedna z najgorętszych premier lutego. Od dziś w Zombie Army 4: Dead War grać mogą pecetowcy oraz ci, którzy do zabawy wykorzystują konsole PlayStation 4 lub Xbox One. Jeśli się na to zdecydujesz, trafisz na Stary Kontynent z roku 1946, gdzie realizowany jest morderczy Plan Z – nieumarłe hordy Hitlera nie dają za wygraną i tylko ty możesz ich pokonać. A właściwie ty i twoja ekipa, bo zetrzeć się z nimi możesz w pojedynkę albo z maksymalnie trójką znajomych w trybie kooperacji.

W Zombie Army 4: Dead War czekają na ciebie najróżniejsi wrogowie, na których przetestujesz zwariowane typy broni (które w razie potrzeby zmodyfikujesz i dostosujesz do własnych wymagań) oraz swoje nieprzeciętne zdolności. Jak na grę twórców Sniper Elite przystało, możesz też liczyć na zaawansowaną balistykę i efektowne animacje.

O co chodzi w Zombie Army 4: Dead War? Zwiastun przynosi odpowiedź:

Zombie Army 4: Dead War ocenione. Co o grze mówią recenzenci?

„To doskonale przygotowana strzelanka, szczególnie pod kątem rozgrywki ze znajomymi” – czytamy w recenzji serwisu PC Gamer (z oceną 7 na 10). Podobne opinie odnajdujemy w wielu innych tekstach, tyle że jednym bardziej przypada taka forma do gustu (i dają wówczas nawet dziewiątki), innym niekoniecznie (co kończy się piątkami).

Recenzenci są właściwie zgodni co do tego, że Zombie Army 4 daje mnóstwo frajdy, a najwięcej w trybie kooperacji. Sądząc po opiniach tytuł ten sprawdza się zarówno wtedy, gdy rozpiera nas energia, jak i wtedy, gdy wracamy zmęczeni po pracy i chcemy się po prostu zrelaksować. Chwalone są również: lokalizacje, sterowanie i kampania fabularna, minusy zaś związane są przede wszystkim z brakiem większych zmian względem poprzedniczek oraz (według niektórych) dość szybko wkradającą się nudą. Te ostatnie werdykty są jednak odosobnione.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen gry Zombie Army 4: Dead War:

Critical Hit – 8,5/10

DualShockers – 8,5/10

Game Revolution – 5,0/10

GamesRadar+ – 7,0/10

GameStar – 6,9/10

GamingTrend – 8,5/10

Gardcore Gamer – 7,0/10

God is a Geek – 7,5/10

Hobby Consolas – 7,8/10

IGN – 7,0/10

Metro GameCentral – 7,0/10

PC Gamer – 7,0/10

PlayStation Universe – 7,0/10

Push Square – 8,0/10

Shacknews – 8,0/10

The Games Machine – 7,6/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Trusted Reviews – 8,0/10

Vandal – 7,4/10

VG247 – 6,0/10

VideoGamer – 7,0/10

Wccftech – 8,0/10

We Got This Covered – 5,0/10

Xbox Achievements – 8,0/10

Xbox Tavern – 8,7/10

A wy zamierzacie ruszyć na polowanie na nazistowskich zombiaków czy zupełnie do was nie trafia ta produkcja? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Rebellion, Metacritic, informacja własna

