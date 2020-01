Google wprowadza nowy sposób, by ponownie odnaleźć strony, na których już kiedyś byliśmy. I to bez uporczywego przeglądania historii. Pomoże sztuczna inteligencja.

Chcąc ponownie znaleźć zdjęcie lub stronę, którą przeglądałam w zeszłym tygodniu, często nie mogę jej odszukać. Oczywiście można było ją zapisać, ale kto przypuszczał, że znowu będzie potrzebna? Niestety to dość często tak wygląda.

Dlatego pokładam sporą nadzieję w ulepszeniu, które wydało Google. W zeszłym roku w wyszukiwarce pojawiły się karty aktywności, które odrobinę uporządkowały historię wyszukiwania. Teraz w aplikacji pojawiają się Kolekcje.

Kolekcje Google zastąpią zakładki?

Sztuczna inteligencja będzie od teraz proponować podobne strony do odwiedzonych w wyszukiwarce, układając je według tematyki, takiej jak na przykład gotowanie, zakupy i hobby. Sugerowane Kolekcje można będzie zapisać, aby móc zerknąć na nie w wolnej chwili lub po prostu wrócić po dłuższym czasie.

Wszystkie sugestie znajdą się na karcie Kolekcje w aplikacji Google. Można je również znaleźć w menu bocznym na stronie głównej Google, jeżeli na nią wejdziemy korzystając z internetu mobilnego.

Google przewiduje, że rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji zmienią sposób korzystania z internetu w przyszłości.

Tworząc swoje Kolekcje, możemy zyskać pomoc w podjęciu decyzji, co warto sprawdzić w następnej kolejności. Kiedy naprawdę nie można czegoś znaleźć, taki automat może bardzo przyspieszyć przetrząsanie większej ilości stron. Wyświetlą się powiązane wyszukiwania, witryny, obrazy i produkty. Zatem szybkie znalezienie przedmiotu lub przepisu przeglądanego kilka dni temu nie powinno stanowić większego problemu. Nie trzeba w tym celu przeglądać historii.

Dostępnymi Kolekcjami można też podzielić się z innymi, zezwolić na przeglądanie i wprowadzanie zmian. To może się przydać podczas pracy lub choćby organizowania imprezy. Wszystkie opcje Kolekcji można kontrolować w ustawieniach. Jeżeli nie chcemy otrzymywać sugestii od Google to nie ma problemu, wystarczy zmienić to bezpośrednio w Kolekcjach w aplikacji.

Google udostępnił już Kolekcje na całym świecie. Nowości na początku zaczną się pojawiać u użytkowników w Stanach Zjednoczonych i z czasem trafią do pozostałych regionów.

Źródło: Blog Google

