Konferencja Google I/O 2020 odwołana

Pod koniec stycznia ujawniono termin konferencji Google I/O 2020. Zaplanowano ją na dni 12-14 maja, ale to już nieaktualne. Google wydało oficjalny komunikat informujący, iż pojęto decyzję o odwołaniu Google I/O 2020.

Powód? W tym przypadku nikt nie kryje się z tym, iż są nim obawy związane z koronawirusem. Na podstawie wytycznych organizacji zajmujących się zdrowiem zdecydowano, że tego typu decyzja będzie w tym przypadku najlepsza.

A #GoogleIO update.



Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)