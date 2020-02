Hulajnogi elektryczne cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Dobrze pokazuje to wynik usługi Lime. Aby to uczcić jej właściciele przygotowali kod promocyjny na bezpłatny przejazd.

Lime świętuje 5 milionów przejazdów w Polsce i 100 milionów na świecie

Usługa Lime zadebiutowała w Polsce w końcówce 2018 roku i po kilku miesiącach, mianowicie w maju 2019 odbył się milionowy przejazd. Wystarczyło kolejnych 8 miesięcy, by wynik stał się znacznie bardziej imponujący: na początku 2020 roku licznik przejazdów wskazuje już przeszło 5 000 000. Na świecie zaś elektryczne hulajnogi z limonką w logo zostały wykorzystane już ponad 100 milionów razy.

Pięć milionów przejazdów to imponujący wynik, gdy weźmie się pod uwagę dwie kwestie. Pierwsza to, że Lime dostępne jest w Polsce dopiero od nieco ponad roku. Druga – że z tych elektrycznych hulajnóg korzystać można tylko w trzech miastach: w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.

Nowy kod promocyjny Lime na darmowy przejazd

Z okazji 5 milionów przejazdów operator przygotował dla nas kod promocyjny, dzięki któremu przekonasz się, czy warto dać szansę tej usłudze. Jeśli wpiszesz w aplikacji Lime (w sekcji Portfel > Kupony promocyjne) kod LIME5M, to nie zapłacisz ani złotówki za przejazd o wartości do 10 złotych (czyli do 14 minut).

Dlaczego i jak Polacy korzystają z hulajnóg elektrycznych na minuty?

Świętując, przedstawiciele Lime zdradzili też kilka informacji na temat tego, w jaki sposób Polacy korzystają z e-hulajnóg. Okazuje się, że najczęściej punktem startowym lub docelowym jest centrum miasta oraz jego zabytkowe części. To nie dziwi – bo właśnie tam ruch samochodem jest przeważnie niemożliwy albo przynajmniej utrudniony.

A dlaczego w ogóle chcemy korzystać z hulajnóg elektrycznych? Ze względu na przyjemność użytkowania – tak odpowiedziało najwięcej, bo aż 34 proc. użytkowników Lime. Znaczenie mają również: omijanie korków, brak problemu z parkowaniem oraz troska o środowisko.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jedynym czynnikiem, który może zniechęcać do e-hulajnóg, jest właściwie cennik. W przypadku Lime opłata startowa wynosi 3 złote, a za każdy przejechany kilometr trzeba zapłacić 50 groszy. Nie jest to może bardzo dużo, ale przy częstszym użytkowaniu staje się nieopłacalne. Właśnie dlatego zresztą powstał abonament Lime Pass, zwalniający z opłaty startowej.

Źródło: Lime

Czytaj dalej o hulajnogach elektrycznych: