Bezkompromisowa produktywność i pierwszorzędna ergonomia– tym cechować ma się nowa klawiatura Logitech ERGO K860 Ergonomic Split Keyboard (bo tak brzmi jej pełna nazwa).

Klawiatura Logitech ERGO K860 – ergonomia na pierwszym miejscu

Logitech ERGO K860 to ma być najlepsza klawiatura dla osób, mających ponadprzeciętne wymagania, jeśli chodzi o ergonomię. Cóż, rzeczywiście nie wygląda typowo, choć trzeba też przyznać, że nie jest to układ, którego wcześniej nie widzieliśmy. Producent ze Szwajcarii przekonuje jednak, że udoskonalił ten projekt, dzięki czemu doświadczenie podczas pisania ma być naturalne, a my sami staniemy się bardziej produktywni w pracy.

W czym tkwi jej sekret? Otóż klawiatura Logitech ERGO K860 jest zakrzywiona w dwóch osiach – klawisze „rozchodzą się” na środku, a całe urządzenie jest jakby „wybrzuszone”. Razem sprawiać ma to, że zarówno palce, jak i nadgarstki będą przez cały czas ułożone w naturalnej pozycji – zdrowej i niemęczącej (przez co mniej obciążone są także przedramiona). Producent chwali się na przykład większym o 54 proc. wsparciem nadgarstka i zmniejszeniem jego zgięcia o 25 proc.

Podpórka pod nadgarstki jest tutaj cichym bohaterem

Zastosowana w tym modelu podpórka pod nadgarstki jest 3-warstwowa: ma fundament z pianki pamiętającej kształt, grubą warstwę gęstej pianki i wreszcie gładki, łatwy w czyszczeniu materiał na wierzchu. Do tego istnieje możliwość podniesienia klawiatury, dzięki czemu równie wygodnie pisze się na niej na siedząco i na stojąco.

Idealna towarzyszka dla myszki Logitech MX Vertical może też pochwalić się żywotnością klawiszy na poziomie 10 milionów kliknięć, równoczesnym połączeniem z trzema urządzeniami (przez Bluetooth LE lub z wykorzystaniem portu USB), sekcją numeryczną usprawniającą pracę z liczbami oraz dwuletnią pracą na jednym zestawie baterii (2 x AAA). Jedyne, co odstrasza, to cena – ta wynosi 130 dolarów.

Czy warto tyle wydać? To okaże się po testach, ale sądząc po tym, co już widzieliśmy, szansa na to, że odpowiedź na zadane w tytule tego newsa pytanie będzie brzmiała: tak, jest bardzo duża. Co wy o tym myślicie?

