Każdy gracz może tworzyć swój ranking najbrutalniejszych gier. Ci nieco bardziej doświadczeni prawdopodobnie umieściliby w nim Kingpin: Life of Crime, o którym wkrótce można będzie sobie przypomnieć.

Kingpin: Reloaded, czyli odświeżona wersja Kingpin: Life of Crime

3D Realms zapowiedziało Kingpin: Reloaded, czyli nic innego jak odświeżoną wersję przywołanego Kingpin: Life of Crime z 1999 roku. Lista obiecywanych zmian jest dość długa. Obejmuje między innymi wsparcie rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, usprawnienia graficzne, obsługę monitorów ultrapanoramicznych, nowe systemy zadań i konwersacji oraz obsługę kontrolerów. Niezmienne pozostaje jednak to, co wyróżniało oryginał - duża dawka brutalności, gęsty klimat i bardzo wulgarny język.

Kupując Kingpin: Reloaded otrzyma się dostęp do oryginału oraz nowej wersji. Dla pacyfistów przewidziany został tryb No Violence, ale... komu o potrzebne? Przy tym tytule?

Kiedy zagramy w Kingpin: Reloaded?

Twórcy nie ujawnili jeszcze dokładnej daty premiery gry. Obiecują jednak, że odbędzie się ona w tym roku.

Tajemnicy nie stanowią za to platformy docelowe gry. A ich lista jest całkiem długa. Kingpin: Reloaded będzie dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Źródło: 3D Realms

