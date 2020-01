Z pozoru wszystkie strzelaniny są podobne - zastępy wrogów i dużo broni. Diabeł tkwi jednak w szczegółach - to one sprawiają, że trudno nam oderwać się od gry. Może to być garść nowinek albo nostalgiczny powrót do klasyków. Oto nasza 5 najlepszych strzelanin ostatnich lat.

Mało który gatunek gier pozwala się tak odprężyć i wciągnąć w wir akcji, jak pierwszoosobowe strzelanki FPS. Do tego jeszcze łączą one całe pokolenia graczy – wszak towarzyszą nam one niemal od początków elektronicznej rozrywki. W ogromnym tyglu strzelanin znajdziemy bowiem zarówno pionierskie produkcje z lat 90-tych pokroju Doom czy Wolfenstein, jak i te najnowsze, które albo tak jak Rage 2 bądź Metro Exodus „ciągną” dalej znane i lubiane serie albo jak World War Z czy Overwatch walczą o swój kawałek tortu pośród gier sieciowych zdominowanych przez takie FPS’owe tuzy jak Counter-Strike: Global Offensive czy Rainbow Six: Siege.

Oto najlepsze strzelaniny FPS ostatnich lat:

Podobnie jak przypadku gier RPG czy strategii także pośród strzelanin na przestrzeni ostatnich lat zdarzały się i produkcje pomysłowe, które zaskakiwały niecodziennymi rozwiązaniami, i lekko nostalgiczne perełki, które przedstawiały sprawdzone schematy w nowoczesnej odsłonie. Dlatego też dokonaliśmy subiektywnej oceny i wybraliśmy współczesne tytuły, które każdy miłośnik wirtualnych strzelanin powinien mieć w swojej kolekcji.

Nie chcieliśmy jednak przy tym za bardzo cofać się w czasie. Bo choć z przeszłości da się wyłowić naprawdę sporo świetnych tytułów dla większości z nich lepiej by pozostały jedynie fantastycznym wspomnieniem.

Między innymi dlatego brak na naszej liście Half-Life 2. Bezsprzecznie to wciąż gra legenda, jedna z najlepszych strzelanin jaka powstała w całej historii elektronicznej rozrywki. Od jej premiery minęło już jednak ponad 15 lat i spotkanie z nią teraz, bez wsparcia modów graficznych, może być mało spektakularnym doznaniem.

Ale i pośród najnowszych tytułów znaleźć można sporo takich, które w ten czy inny sposób odcisnęły swoje piętno na całym gatunku strzelanin, a z racji ograniczeń TOP 5 nie znalazły się w naszym głównym zestawieniu. By w pewien sposób zrekompensować ów brak miejsca postanowiliśmy dodać na końcu kilka dodatkowych produkcji w osobnej kategorii innych strzelanin godnych polecenia.

Ranking polecanych przez nas strzelanin FPS

Doom









4,8/5 Ocena benchmark.pl Minimum fabuły i rozpraszaczy, za to maksimum zabawy i staroszkolnej rozwałki - tak w skrócie prezentuje się Doom z 2016 roku. Oddaje on ducha tego wszystkiego, za co gracze pokochali pierwsze dwie części serii z końca XX wieku. W nowym Doom nie ma czasu na ukrywanie się, precyzyjne celowanie czy też stawiane przed graczem dylematy moralne. Tutaj trzeba szybko orientować się w akcji, unikać pocisków posyłanych przez wszędobylskie demony i posyłać je na ten koniec piekła, z którego przypełzły. Różnorodność uzbrojenia sprawia, że każdy może siać zamęt w swoim ulubionym stylu, zależnie od sytuacji decydując się na przykład na działko Gaussa lub starą, sprawdzoną dwururkę. Do tego tryb wieloosobowy przywołuje ciepłe wspomnienia z takich klasyków jak Quake III: Arena – jest szybki, bezpardonowy i można w nim poszaleć w ciele demonów. Szukacie w strzelaninach czystej, nieskrępowanej rozrywki? Oto Doom - odpowiedź na Wasze pragnienia. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Strzelaniny

Wydawca Bethesda Softworks

Producent id Software

Format nośnika BD

Data premiery 2016-05-13 Pokaż produkt

Wolfenstein: The New Order









4/5 Ocena benchmark.pl Niesamowite jak udało się przywrócić przygodom B.J. Blazkowicza dawny blask. I pomyśleć, że dokonało tego wówczas nowe, jeszcze nieznane studio, bez dorobku. No ale skoro w składzie Machine Games znaleźli się ludzie, którzy dali nam wcześniej The Darkness i Kroniki Riddicka, można było spodziewać się czegoś nietypowego. Pomysł by nie wałkować znów II wojny światowej, a przenieść akcję gry w alternatywne lata 60-te ubiegłego wieku, już po wygranej przez Hitlera wojnie okazał się strzałem w dziesiątkę. Ale w Wolfenstein: The New Order dostaliśmy nie tylko niezłą, wciągającą fabułę, ale też wysoce skoncentrowaną dawkę eksterminowania nazistów, połączoną z ciekawie zaprojektowanymi poziomami, odkrywaniem sekretów i zbieraniem tradycyjnych apteczek. Rozgrywka nie jest przy tym wyłącznie krwawą łaźnią, a na wyższych poziomach trudności przydaje się dobre celowanie, korzystanie z osłon i dostosowywanie rodzajów broni do przeciwników. Co ciekawe, mamy tu też naprawdę mocny polski wątek. Wszystko razem powoduje, że Wolfenstein: The New Order to jedna z najlepszych strzelanin ostatnich lat, w którą każdy fan tego gatunku prostu musi zagrać. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing

Gatunek gry Strzelaniny

Wydawca Cenega Poland

Producent Machine Games

Format nośnika BD

Data premiery 2014-05-20 Pokaż produkt

Titanfall 2









4,8/5 Ocena benchmark.pl Wielkie, uzbrojone po zęby mechy i my, jako ich piloci, którzy w momentach pozostawania bez wsparcia gigantycznych robotów bojowych możemy biegać po ścianach, błyskawicznie wspinać się na budynki i sprawnie niszczyć siły wroga – czegoś takiego wcześniej chyba nie było. I właśnie to wybuchowe połączenie sprawiło, że gracze pokochali pierwszą, sieciową odsłonę Titanfall. Do szczęścia brakowało jedynie porządnej kampanii fabularnej dla jednego gracza. Pamiętano o tym tworząc „dwójkę”, która nie tylko zyskała świetną, niezwykle emocjonującą opowieść do rozgrywania samemu, ale też naprawdę niezły tryb wieloosobowy. Co więcej, twórcom udało się nieźle rozwinąć listę dostępnych Tytanów i ich zdolności, tak aby zabawa była jak najbardziej różnorodna. A wszystko to przy zachowaniu świetnego modelu strzelania i szalenie satysfakcjonującym, akrobatycznym poruszaniu się po mapie. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca EA

Producent Respawn Entertainment

Data premiery 2016-10-28 Pokaż produkt

Destiny 2









4/5 Ocena benchmark.pl Świetne połączenie pierwszoosobowego strzelania z elementami MMO sprawiło, że pierwsze Destiny okazało się ogromnym sukcesem, mimo, co tu dużo pisać, fatalnej fabuły. Wszelkie błędy pierwowzoru miało wyeliminować Destiny 2. Czy to się udało? No skoro tytuł ten gości w naszym zestawieniu to jak najbardziej. Trzeba jednak jasno powiedzieć, Destiny 2 na właściwe tory weszło dopiero niedawno, gdy uporano się z wszystkimi „problemami”. Do tego jeszcze przejście na model Free to Play (Destiny 2: New Light) z opcjonalnymi, płatnymi dodatkami, spowodowało, że tytuł ten zyskał drugą młodość, zapełniając na nowo serwery. I nie jest to bynajmniej chwilowa moda, bo gra już w wersji darmowej oferują taką masę zawartości (od całkiem niezłej fabuły, poprzez misje kooperacyjne, walki z bossami i rozbudowane rajdy, po sporo różnych trybów PVP), że starcza ona na bardzo, bardzo długo. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca Activision Blizzard

Producent Bungie Software

Data premiery 2017-09-06 Pokaż produkt

SUPERHOT









4/5 Ocena benchmark.pl Czasami zdarzają się gry, które daleko wykraczają poza schemat. Ta niecodzienność sprawia, że miłośnicy danego gatunku po prostu muszą jej spróbować. I taki właśnie jest polskie SUPERHOT, którego czarno-biało-czerwoną stylistykę kojarzy już chyba niemal każdy. Genialny patent, w którym czas płynie normalnie tylko wtedy, kiedy się ruszamy pozwala wynieść strzelanki na nowy poziom taktycznej rozgrywki. Kampania przedstawia intrygującą futurystyczną wizję, podczas której uczymy się wszystkich sztuczek płynących ze specyfiki gry, by później móc spróbować sił w niezwykle wciągających trybach wyzwań. Chcesz się poczuć niczym unikający kul, matriksowy Neo? A może czasem strzelanki są zbyt szybkie, by na spokojnie je ogarnąć? Jeśli tak to SUPERHOT będzie dla Ciebie idealny. To nowy wymiar gatunku. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa polska kinowa (napisy)

Gatunek gry Gry akcji, Logiczne

Wydawca CDP.PL

Producent IMGN.PRO

Format nośnika DVD

Data premiery 2016-02-25 Pokaż produkt

Inne godne polecenia strzelaniny FPS

Ciężko zmieścić się w pięciu tytułach, gdy wokoło tyle naprawdę dobrych gier. Między innymi dlatego postanowiliśmy dodać do naszej listy najlepszych strzelanin FPS kilka dodatkowych pozycji, z którymi warto się zapoznać, a które z różnych względów nie zdołały przebić się do pierwszej piątki.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered









4,8/5 Ocena benchmark.pl Call of Duty 4: Modern Warfare to gra, która podzieliła jedną z najbardziej znanych serii strzelanin FPS na części wydane "przed nią" i "po niej", nadając jej prawdziwego rozpędu. Przenosiny z frontów II Wojny Światowej do czasów bardziej współczesnych przyniosło marce tak potrzebną rewolucję. Kolejne misje tego tytułu były dynamiczne i ekscytujące nie tylko ze względu na świetne "czucie" toczących się dookoła strzelanin, ale też z uwagi na niezłą fabułę i widowiskowość poszczególnych akcji niczym wyciągniętych żywcem z najlepszych hollywoodzkich hitów. Wisienką na torcie okazała się słynna misja snajperska rozgrywająca się w wyludnionej po katastrofie w Czarnobylu Prypeci, w której intensywność wrażeń dorównywała tej z Medal of Honor: Allied Assault i niezapomnianego już desantu na plaży Omaha. I pewnie wszystko to pozostałoby jedynie w naszych wspomnieniach, wszak słynna już „czwórka” ukazała się w 2007 roku, gdyby nie fakt wydania jej zremasterowanej wersji, z dużo lepszą grafiką, poprawionym oświetleniem, bogatszymi teksturami i całą masą dodatkowych detali. Oczywiście, znalazł się tu też świetny tryb wieloosobowy z niegdyś szalenie popularnymi mapami. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca Activision Blizzard

Producent Infinity Ward

Format nośnika BD

Data premiery 2016-11-04 Pokaż produkt

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege









4,5/5 Ocena benchmark.pl Choć początkowo mogło się wydawać, że pomysł by w nowej odsłonie taktycznej serii Rainbow Six większy nacisk położyć na zmagania sieciowe nie znajdzie uznania graczy czas pokazał, że stało się wręcz odwrotnie. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege nie tylko zrobił oszałamiającą karierę przez 4 lata skupiając wokół siebie oddaną społeczność, ale też z przytupem wszedł na sieciowe „salony” z powodzeniem rzucając rękawice Counter-Strike: Global Offensive. Spora w tym zasługa ciągłych aktualizacji gry i rozbudowywania jej o nowe mapy i nowych operatorów. A że każdy z nich dysponuje unikatowymi umiejętnościami rozgrywka z sezonu na sezon staje się ciekawsza. Co najważniejsze jednak kluczem do zwycięstwa w sieciowych starciach w Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege jest nie ślepe strzelanie do wszystkiego co się rusza, a taktyka i dobre zgranie z innymi graczami. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Ubisoft

Producent Ubisoft

Format nośnika BD Pokaż produkt

Bulletstorm Full Clip Edition









4,5/5 Ocena benchmark.pl Co prawda pierwotnie Bulletstorm ukazał się prawie dekadę temu, ale była to tak dobra strzelanina, że pominięcie jej niedawno odnowionej wersji byłoby grzechem. I choć zmiany w oprawie graficznej Full Clip Edition trudno nazwać powalającymi, to jednak nie ma to większego znaczenia. No bo przecież nie dlatego tytuł ten w ogóle znalazł się w naszym zestawieniu. Najważniejsze jest bowiem to, że całe „mięsko”, za które niegdyś pokochaliśmy Bulletstorm jest i tutaj. Mamy więc iście ciekawie zaprojektowane lokacje, hordy przeciwników i świetny model strzelania połączony z mocno wkręcającym systemem punktacji za kreatywne i jak najbardziej widowiskowe eliminacje. Nie ma to jak wpierw przyciągnąć do siebie wroga przy pomocy energetycznego bicza, po drodze sprzedać mu pocisk z wiertacza, a potem jeszcze wysłać go w kierunku innego przeciwnika i podpalić by obaj skończyli jak dwie skwarki przybite do przeszkody. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca Gearbox Publishing

Data premiery 2017-04-07 Pokaż produkt

Battlefield 1: Rewolucja









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nie wiedzieć czemu I Wojna Światowa to temat rzadko w grach spotykany. Tym większą niespodziankę sprawili nam twórcy serii Battlefield przenosząc akcję „jedynki” właśnie do tego jakże burzliwego okresu dziejowego. Co więcej, udało im się go pokazać w naprawdę sugestywny sposób. Trochę szkoda, że fabułę w kampanii dla jednego gracza stanowiły tu niewielkie historie kilku różnych bohaterów, ale towarzyszący im ładunek emocjonalny w pewien sposób rekompensował braki. Poza tym, jak to z serią Battlefield bywa, to przecież są tu jeszcze świetne tryby wieloosobowe. Decydując się zaś na Batllefield 1: Rewolucja otrzymujemy od razu pełen pakiet wydanych dotąd rozszerzeń i dodatków. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca Electronic Arts Polska

Producent Digital Illusions/EA DICE

Data premiery 2017-08-21 Pokaż produkt

A jakie strzelaniny ostatnich lat są Waszym zdaniem najlepsze?

Jako że „jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził” domyślam się, że nie każdy zgodzi się naszym wyborem najlepszych strzelanin FPS. Dlatego jak zwykle zachęcamy do dzielenia się Waszymi propozycjami gier, które powinny trafić do takiego zestawienia. Pomoże nam to w przyszłości zaktualizować listę i stworzyć TOP idealny.

