Najlepsze aplikacje na telefon z systemem Android, dzięki którym rozszerzysz możliwości swojego smartfona. Programy sprawdzone i polecane przez benchmark.pl. Zmiana wyglądu systemu, szyfrowany czat, muzyka, blokowanie numerów - znajdziesz to u nas.

W tym zestawieniu TOP 10 prezentujemy warte polecenia darmowe aplikacje na telefony z systemem Android. Pomogą one rozszerzyć funkcjonalność zarówno najlepszych telefonów, jak i tanich telefonów. Wśród nich znajdziecie bezpieczny, szyfrowany komunikator, aplikację do blokowania numerów telefonicznych, launchery, a nawet program, dzięki któremu pogracie w gry komputerowe na własnym smartfonie.

Polecamy też dobre aplikacje sportowe na telefon z Androidem. Może Was zainteresować również pojedynek Spotify vs Tidal oraz poradnik jak wyczyścić pamięć telefonu i uwolnić miejsce.

Najlepsze darmowe programy na Androida:

Brave Browser

Jaka powinna być dobra przeglądarka internetowa na telefonie? Przede wszystkim szybka i bezpieczna. Dokładnie taki jest Brave Browser. Użytkownicy chwalą ją za znakomitą szybkość oraz wyróżniają funkcję odtwarzania wideo w tle. Innymi słowy możecie słuchać muzyki z YouTube, nawet po zablokowaniu ekranu. Niedawno pisaliśmy, że według badania przeprowadzonego przez Trinity College Dublin, Brave został uznany za najbezpieczniejszą przeglądarkę. Dba po prostu o prywatność danych użytkownika. Nie używa identyfikatorów umożliwiających śledzenie adresu IP i nie udostępnia serwerom danych na temat odwiedzonych wcześniej stron. Blokuje też reklamy (choć oczywiście namawiamy, by dodać benchmark.pl do wyjątków, za co serdecznie dziękujemy).

Odebrać telefon?

Zapewne nie jest Ci obca sytuacja, w której ktoś do Ciebie dzwoni, wyświetla się nieznany numer, a Ty zastanawiasz się, czy to coś ważnego, czy kolejny telemarketer próbujący wcisnąć Ci kredyt, ubezpieczenie lub garnki. Jeśli tak, to przyda Ci się aplikacja do blokowania telefonicznego spamu. Taki program jak np. Odebrać telefon?, który sprawdzi w przepastnej bazie danych czy dany numer nie jest przypadkiem podejrzany i zablokuje go lub wyświetli powiadomienia, jeśli trzeba. W opcjach aplikacji można dodać np. blokowanie spamu zgłoszonego przez użytkowników - zarówno w przypadku połączeń przychodzących, jak i wychodzących. Jeśli Twój telefon nie ma fabrycznej funkcji filtrowania numerów telefonicznych, to ten program warto wypróbować.

GeForce NOW

Masz sporą kolekcję gier na różnych platformach gamingowych typu Steam? A wiesz, że możesz w wiele z nich zagrać na smartfonie lub słabym laptopie? Tak, to nie pomyłka - możesz grać bez problemu w gry PC na telefonie. Wystarczy szybkie łącze internetowe i oczywiście usługa GeForce NOW. W podstawowym pakiecie jest darmowa, a opcja płatna kosztuje 25 zł miesięcznie. W ramach GeForce NOW dostajemy garść gier free-to-play, a w pozostałe możemy grać, jeśli mamy je już kupione na PC i dodane do platformy Steam, Battle.net, Origin, Uplay lub GOG. Można nawet grać na bardzo wysokich ustawieniach graficznych, bo za obliczanie grafiki odpowiada serwer, a nie smartfon. Warto spróbować.

Clock Tuner

Klasyczne zegarki mechaniczne nie wyszły z mody. Wręcz przeciwnie. Można zauważyć rosnący trend na posiadanie i noszenie analogowych czasomierzy. Wiele osób docenia to, że są bardziej eleganckie, ich mechanizm wymaga pewnego kunsztu (nie jest tylko kawałkiem elektroniki), a często mówi się też, że tego typu zegarki mają duszę. Warto nosić je z dumą i o nie dbać. Jednym z przydatnych narzędzi może być tutaj Clock Tuner, który zlicza częstotliwość, czyli liczbę wahnięć na godzinę. Porównuje ją z ustalonym wzorem, przelicza i pokazuje o ile nasz zegarek się spóźnia lub śpieszy. Przy okazji pokazuje też wykres dźwięku generowanego przez zegarek, więc można oszacować regularność lub inne odchylenia. Przydatna aplikacja do sprawdzania kondycji, szczególnie starych mechanizmów. Jasne, że jest to pomiar bardzo amatorski, ale daje pewien szacunkowy obraz.

Wickr Me – Private Messenger

Krótko i na temat - jeśli szukasz dobrej aplikacji do przesyłania zaszyfrowanych, bezpiecznych wiadomości, to Wickr Me jest dla Ciebie. Aplikacja stworzona przez kobietę z mocnym charakterem. Agentowi FBI, który żądał wprowadzenia backdoora do aplikacji powiedziała, żeby... poszedł być sobą gdzieś indziej. Generalnie zasada jest prosta - tworzysz zaszyfrowane wiadomości i określasz ich czas życia, po którym zostają całkowicie skasowane.

Hiya: ID i blokowanie połączeń

Kolejna przydatna aplikacja dla osób nękanych przez telefony od niepożądanych firm lub osób. Jeśli często dzwonia do Ciebie by zaprosić Cię na dziwne spotkania lub sprzedawca telefoniczny chce Ci wcisnąć kolejny kredyt, albo niesłychanie korzystne ubezpieczenie, to szczerze polecamy Ci właśnie aplikację Hiya. Dzięki sporej bazie numerów potrafi ona sama rozpoznać kto dzwoni i ostrzec nas, zanim odbierzemy. Nawet jeśli nie mamy danego numeru zapisanego w kontaktach.

Bandcamp

Bandcamp to aplikacja dla tych, którzy mają dosyć popularnej muzyki. Tutaj zdecydowanie znajdziecie coś, czego jeszcze nie słyszeliście. Bandcamp to serwis zawierający mnósto ciekawych albumów i wykonawców, którzy często prezentują o wiele wyższy poziom kreatywności od tego co króluje na YouTubie, Spotify, Tidalu i w radiu. Jeśli szukacie muzycznych inspiracji i mnóstwa frajdy z wyszukiwania nowych utworów, to ściągnijcie tę apkę. Słuchać mozecie za darmo, a jeśli macie ochotę pobrać w bardzo wysokiej jakości, to zapłaćcie. To chyba uczciwe, prawda?

Microsoft Launcher

Microsoft Launcher daje możliwość mocnej zmiany nie tylko wyglądu, ale również działania systemu. Wprowadzono w nim szereg poprawek i udoskonaleń, dzięki czemu cieszy się pozytywnymi opiniami wielu użytkowników. Wygląda atrakcyjnie i nowocześnie, a do tego wprowadza nową funkcjonalność, taką jak np. dodatkowa strona po lewej stronie od pulpitu głównego w której po zalogowaniu na konto Microsoft można nie tylko przeglądać zaplanowane wydarzenia ze swojego kalendarza, ale również czytać wybrane wiadomości (coś w stylu prostego czytnika RSS). Nie obciąża systemu, działa szybko i wygląda ładnie. Wypróbujcie sami!

Lightroom

Lightroom w wersji na PC/Mac jest potężnym narzędziem pozwalającym na profesjonalną obróbkę zdjęć. Aplikacja mobilna na Androida posiada co prawda część tych możliwości, ale w praktyce umożliwia wykonanie wszystkich potrzebnych poprawek poza domem, gdy nie mamy dostępu do komputera. Program ten obsługują również fotografie DNG. Można w wysokiej jakości wyedytować całą kolekcję zdjeć np. z wakacji.

Nova Launcher

Nova Launcher jest od wielu lat jednym z najlepszych launcherów dla Androida. Od zawsze cechował się on wysoką stabilnością, bardzo dobrą płynnością działania oraz wszechstronną możliwością personalizacji. Warto się nim zainteresować, gdyż w najnowszej wersji można go upodobnić pod względem funkcjonalności oraz wyglądu do Pixel Launchera ze smartfonów Google Pixel.

Wasze ulubione darmowe programy na Androida

A jakie są Wasze ulubione aplikacje na Androida? Macie jakieś ciekawe programy, które chcielibyście polecić? Dajcie znać w komentarzach!

Zobacz też: