Choć coraz częściej korzystamy z innych połączeń, to uzyskiwanie dostępu do Internetu przez łącze telefoniczne również cieszy się wciąż pewnym zainteresowaniem. Jeśli szukasz niedrogiego routera, który zapewni ci dobre transfery, to Mercusys MW300D może cię zainteresować.

To nic dziwnego, jeżeli nie kojarzysz tego producenta. Mercusys na polskim rynku zadebiutował ledwie kilka miesięcy temu. Spieszymy więc przy okazji z wyjaśnieniem, że jest to marka, którą TP-Link stworzył z myślą o tym, by dostarczać porządne routery i inne urządzenia sieciowe za nieduże pieniądze – dla tych, którzy nie wymagają wodotrysków, ale oczekują dobrej jakości. Najnowszy sprzęt w jego katalogu to Mercusys MW300D, a więc – tak jak napisaliśmy w tytule – tani router do Neostrady.

Mercusys MW300D to tani router do Neostrady w standardzie Wi-Fi 4

Wi-Fi 4 (czyli 802.11n) nie jest najnowszym standardem łączności bezprzewodowej, ale osiągniesz dzięki niemu transfery do 300 Mb/s, co w większości przypadków powinno okazać się wystarczającą prędkością. W razie potrzeby możesz również skorzystać z trzech portów LAN, umieszczonych zaraz obok sieciowego gniazda RJ11. W tym miejscu wypada wspomnieć o obsłudze połączeń ADSL2+ (jak również starszych ADSL2 i ADSL).

O to, by zasięg docierał do każdego zakątka mieszkania, dbają dwie anteny zewnętrzne z technologią wielokierunkowego nadawania sygnału. Z kolei o bezpieczeństwo transmisji – szyfrowanie WPA2-PSK. Producent chwali się też prostą konfiguracją, przyciskiem WPS ułatwiającym parowanie urządzeń oraz możliwością tworzenia dodatkowej sieci Wi-Fi dla gości.

Co to znaczy tani router ADSL2+, czyli ile kosztuje Mercusys MW300D?

Cena routera Mercusys MW300D wynosi niespełna 80 złotych, a więc jest to kwota, na którą każdy może sobie raczej pozwolić. Dodajmy, że producent obejmuje sprzęt dwuletnią gwarancją.

Źródło: Mercusys, Grayling

Zobacz również nasze ostatnie testy routerów: