Nie da się ukryć, że Microsoft poniósł porażkę w bezpośrednim starciu z Google Android i Apple iOS. Nie bojkotuje jednak tych platform i dostarcza ich użytkownikom swoje produkty. Wkrótce na liście znajdzie się Microsoft Defender.

Microsoft Defender w wersji na Google Android i Apple iOS

Często pada pytanie, czy Windows 10 potrzebuje dodatkowego programu antywirusowego? Nie dziwią odpowiedzi, iż nawet najlepsze darmowe antywirusy okazują się niekoniecznie lepszą propozycją niż Microsoft Defender (wcześniej określany nazwą Windows Defender). Już jakiś czas temu pojawiły się sugestie co do tego, iż doczeka się on mobilnych wersji, ale sprawa nie nabierała tempa. Prace musiały jednak trwać, ponieważ właśnie pojawiła się oficjalna zapowiedź, a za kilka dni powinny zostać ujawnione pierwsze konkrety.

„Wiemy, że środowiska naszych klientów są złożone i niejednorodne. Zapewnienie kompleksowej ochrony na wielu platformach za pomocą jednego rozwiązania i usprawnionego widoku stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. W przyszłym tygodniu, na konferencji RSA przedstawimy nasze pomysły na mobilną ochronę przed zagrożeniami oraz prace, jakie wykonaliśmy celem wprowadzeniem naszych rozwiązań na Androida i iOS.”

Również na Google Android i Apple iOS nie brakuje programów antywirusowych, trudno zatem przewidzieć teraz, z jakim odbiorem spotka się Microsoft Defender. Zwłaszcza przed jego odsłonięciem. Mówi się, że wersja mobilna będzie dość mocno odbiegać od tej z Windows, a duży nacisk położony będzie na ochronę przed atakami phishingowymi.

Microsoft Defender chroni już Linuxa

O ile zainteresowanie mobilnymi systemami nie stanowi w tym przypadku sensacji, o tyle niektórych zdziwił fakt premiery Windows Defender ATP na systemie Linux. Podobnie jak to, że dopominać mieli się tego sami użytkownicy.

„Dzisiaj ogłaszamy kolejny krok na naszej drodze zapewnienia bezpieczeństwa przez Microsoft, tym razem dzięki wersji public preview Microsoft Defender ATP dla systemu Linux. Rozszerzenie ochrony o Linuxa było od dawna przedmiotem pytaniem od naszych klientów i cieszymy się, że udało się to osiągnąć.”

Więcej informacji pojawi się za kilka dni, przywoływana konferencja RSA została zaplanowana na dni 24-28 lutego.

