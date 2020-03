Dwa dni temu poznaliśmy szczegółowe informacje na temat możliwości Xbox Series X. Dziś do kontrataku przystąpiło Sony, prezentując specyfikację PlayStation 5. Uczciwie wypada jednak stwierdzić, że był to kontratak wyjątkowo mało efektowny, a na domiar złego już trzeba przykryć to niezwykle ważną informacją na temat Xbox Series X. Na oficjalnych stronach internetowych wybranych oddziałów marki Xbox pojawiły się zapisy, iż Xbox Series X zadebiutuje w tegoroczne Święto Dziękczynienia, czyli 26 listopada 2020 roku.

Nie trzeba było długo czekać na informacje od najważniejszych osób w obozie Xbox. Okazuje się, iż wspomniane zapisy nie są oficjalnym stanowiskiem producenta, ten cały czas posługuje się terminem Holiday 2020, co w tym przypadku oznacza tegoroczny okres świąteczny.

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020