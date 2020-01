Nieco ponad tydzień temu Microsoft oficjalnie pożegnał się z systemem Windows 7. Okazuje się jednak, że wciąż będzie na nim zarabiać. I to więcej niż niektórzy mogliby przypuszczać.

Niemiecki rząd zapłaci za przedłużone wsparcie dla Windows 7

14 stycznia 2020 roku Microsoft zakończył wsparcie dla systemu Windows 7. Wprawdzie komputery pracujące pod jego kontrolą nie przestały działać, ale nie można liczyć już na aktualizacje przynoszące nowe funkcje, a nawet poprawki bezpieczeństwa. Jak od większości reguł i tu przewidziano jednak odstępstwa. Microsoft oferuje klientom korporacyjnym i biznesowym Extended Security Updates (ESU), czyli „rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń”. Jak się domyślacie, odpłatnie.

Pierwszym wyciągającym pokaźną sumę okazuje się niemiecki rząd. Jak informuje gazeta Handelsblatt, sprawa dotyczy około 33 000 komputerów z systemem Windows 7, co po przeliczeniu zgodnie ze stawkami producenta daje sumę około 887 tys. dolarów (za rok rozszerzonej ochrony bezpieczeństwa).

Microsoft może zarabiać na Windows 7 także w kolejnych latach

To samo źródło podaje, iż niemiecki rząd już od pewnego czas jest w trakcie migracji do Windows 10, ale nie udało się uaktualnić wszystkich komputerów na czas. Jak widać, będzie trzeba za to teraz zapłacić.

Co jeśli nie uda się wyrobić w ciągu kolejnego roku? Microsoft ponownie zaoferuje tę samą usługę, tyle, że za jeszcze wyższą stawkę. Z każdym rokiem opłata za omawianą usługę ulega podwojeniu. Pobierana jest od każdego komputera, a jej wysokość zależy od wersji systemu (najdrożej jest w przypadku Pro).

Niemiecki rząd zapewne nie będzie jedynym klientem firmy Microsoft. Ma jednak szanse zostać jednym z hojniejszych.

Źródło: handelsblatt

