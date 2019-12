Systemy operacyjne Użytkowniku Windows 7, pamiętasz o tej dacie? 2019-12-19 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Często powtarza się, jak ważne jest posiadanie aktualnego, wspieranego przez producenta oprogramowania. Windows 7 wciąż takowym pozostaje, ale warto przypomnieć, że już wkrótce się to zmieni.

Dobiega końca okres wsparcia dla Windows 7

Decyzja o zakończeniu wsparcia dla Windows 7 zapadła już dawno, producent dał użytkownikom kilka miesięcy na spokojne zastanowienie się nad tym, co zrobią dalej. Czas płynie jednak bardzo szybko i wypada przypomnieć, że Microsoft zakończy świadczenie pomocy technicznej dla Windows 7 już 14 stycznia 2020 roku. Nie będzie wydał również aktualizacji zabezpieczeń i poprawek. Informuje o tym nawet stosowanym komunikatem.

Naturalnym krokiem wydaje się przesiadka na Windows 10

Producent zachęca do przesiadki na Windows 10, co nikogo raczej nie dziwi. Swojego czasu prowadził nawet program darmowej aktualizacji, obecnie trzeba liczyć się z wydatkami.

Windows 10 oferowany jest w wersjach Home dla użytkowników indywidualnych i oraz Pro dla profesjonalistów. Poza opcją zakupu samego systemu można rozważyć też zakup sprzętu, na którym będzie on już preinstalowany. Tyczy się to przede wszystkim laptopów. Niektóre sklepy już przygotowują ułatwienia dla klientów, chociażby Komputronik, który stworzył dedykowany pasaż z laptopami pracującymi pod kontrolą Windows 10.

Popularność Windows 7 wciąż jest spora, czas na zmiany?

Premiera Windows 7 miała miejsce w drugiej połowie 2009 roku. Niektórzy twierdzą, że miał on mocno ułatwiony start, ponieważ debiutował jako następca niezbyt ciepło ocenianego Windows Vista. Przez nieco ponad 10 lat zdobył na tyle dużą popularność, że do dziś legitymuje się sporą bazą użytkowników, pozostając zainstalowanym na około 33% komputerów stacjonarnych na całym świecie.

Czy zakończenie wsparcia skłoni zwlekających z tym do tej pory użytkowników do przesiadki na inne oprogramowanie? Być może ktoś z Was korzysta z Windows 7. Co planujecie?

