W tym roku Windows 10 obchodzi swoje piąte urodziny – przez ten czas dotarł na około miliard urządzeń i poważnie zmienił się od środka, jak i na zewnątrz. Części tych zmian nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie społeczności Insiderów – nas, użytkowników.

Klawiatura emoji w Windows 10 – tak, masz ją

Być może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale ty też na swoim pececie z Windows 10 masz klawiaturę z emoji, kaomoji i symbolami. Co więcej – nie musisz jej szukać, bo masz ją zawsze pod ręką. Wystarczy, że wciśniesz skrót Windows + . (kropka), a jej panel pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu. To jedna z tych funkcji, które trafiły do „Dziesiątki” właśnie dlatego, że zasugerowali to Insiderzy.

Wielki, kolorowy wskaźnik myszy

Jednym z celów, jakie wyznaczyli sobie autorzy systemu Windows 10, jest ułatwienie korzystania z komputera tym, którzy ze względu na chorobę czy wiek mają z tym jakiś problem. Użytkownicy podrzucili ciekawy pomysł i zespół Microsoftu go wdrożył – chodzi mianowicie o zmianę wielkości i koloru wskaźnika myszy (jak zmienić rozmiar i kolor wskaźnika? Włącz Ustawienia i przejdź do sekcji Ułatwienia dostępu, a następnie z menu po lewej wybierz opcję Kursor i wskaźnik).

Wydajność GPU w Menedżerze zadań

Gdyby nie poprosili o to użytkownicy, w Menedżerze zadań nie zobaczylibyśmy wydajności procesora graficznego, obok monitoringu CPU, pamięci, dysku twardego i połączenia sieciowego. To może i mała rzecz, ale bez wątpienia praktyczna.

Nowy Microsoft Edge z silnikiem Chromium

To może cię zaskoczyć, ale gigant z Redmond przekonuje, że Microsoft Edge z silnikiem Chromium również został wydany między innymi po to, by zaspokoić potrzeby użytkowników. Ci domagali się dostępu do najnowszych webowych technologii, częstszych aktualizacji oraz możliwości korzystania z tej samej przeglądarki internetowej na wszystkich swoich urządzeniach. Ten nowy Edge spełnia wszystkie te warunki.

Tryb nocny w Windows 10 to też nasza zasługa

Tryb nocny to kolejna praktyczna funkcja, która trafiła do systemu Windows 10 wskutek próśb Insiderów. To świetna opcja dla osób, które pracują lub bawią się przed ekranem po zmroku – o określonej godzinie „Dziesiątka” automatycznie zmienia profil kolorów na mniej męczący oczy, a konkretnie: mniej niebieski (gdzie znaleźć tę funkcję? Ustawienia – System – Wyświetlacz).

Windows Sandbox – tak, Piaskownica też

I jeszcze jedno użyteczne rozwiązanie, pozwalające na uruchamianie aplikacji w odizolowanym od reszty systemu środowisku. W ten sposób możesz upewnić się, czy dane archiwum, plik czy jakaś aplikacja jest godna zaufania. Więcej na ten temat przeczytasz w newsie Co to jest Windows Sandbox?

Dzięki Insiderom Windows 10 może współgrać z twoim smartfonem

Aplikacja Twój telefon sprawia, że pecet z systemem Windows 10 i smartfon z Androidem doskonale ze sobą współgrają. Korzystając z komputera możesz czytać i wysyłać wiadomości, odbierać powiadomienia i zarządzać nimi, a także strumieniowo przesyłać obraz. To jedna z najlepszych funkcji, jakie w ostatnim czasie trafiły do „Dziesiątki” i kolejna z cyklu tych, których mogłoby nie być, gdyby nie Insiderzy.

Jest tego więcej! Jakie jeszcze funkcje systemu Windows 10 zawdzięczamy społeczności?

To między innymi:

jasne i ciemne motywy systemu Windows 10 (pozwalające na dostosowanie „Dziesiątki” do swoich preferencji),

(pozwalające na dostosowanie „Dziesiątki” do swoich preferencji), ciemny motyw notatek ekranowych (dostosowujący się do ustawień graficznych systemu Windows 10),

pliki na żądanie w OneDrive (czyli możliwość podglądania plików z chmury w Eksploratorze bez pobierania ich na dysk),

(czyli możliwość podglądania plików z chmury w Eksploratorze bez pobierania ich na dysk), poprawiony system Powiadomień (pozwalający w prosty sposób ustawić, o czym mamy być informowani),

edytor filmów w aplikacji Zdjęcia (pozwalający na tworzenie krótkich klipów z własnych fotografii),

(pozwalający na tworzenie krótkich klipów z własnych fotografii), usprawnienia w Xbox Game Bar (w tym: licznik klatek na sekundę, widżet osiągnięć, poziom baterii i motywy),

(w tym: licznik klatek na sekundę, widżet osiągnięć, poziom baterii i motywy), dodanie opcji szybkiego wykonywania zrzutu części ekranu (Windows + Shift + S),

poprawki związane z wprowadzaniem tekstu i obsługą za pomocą panelu dotykowego,

wprowadzenie „Znajdź i zamień”, powiększania tekstu, liczenia linii i innych funkcji w systemowym Notatniku ,

, możliwość wyboru urządzenia wyjściowego z poziomu panelu regulacji głośności (na pasku zadań),

(na pasku zadań), Windows Subsystem for Linux oraz Windows Terminal (a przynajmniej wiele ich elementów),

(często dodawane) paczki tapet, których w sklepie Microsoftu znajdziemy już ponad 300 (paczek, nie tapet)

(paczek, nie tapet) oraz kolekcje w Centrum opinii (pomagające w uporządkowaniu wątków poruszanych przez użytkowników).

Która z tych funkcji jest waszą ulubioną?

