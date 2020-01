14 stycznia 2020 roku (przynajmniej oficjalnie) zakończyło się życie systemu Windows 7. Teoretycznie oznacza to, że dalsze korzystanie z niego wiąże się ze sporym ryzykiem. Czy antywirus, z którego korzystasz, nadal będzie cie jednak chronić? A jeśli tak, to jak długo?

Choć wsparcie dla systemu Windows 7 zostało wyłączone, nie oznacza to, że z dnia na dzień stał się on zupełnie bezużyteczny. Komputer jak się uruchamiał, tak się uruchamia, a poszczególne programy działają jak należy. „Śmierć” w rozumieniu przedstawionym przez Microsoft, oznacza brak aktualizacji związanych nie tylko z funkcjonalnością, ale też bezpieczeństwem. Czy równocześnie na odwrót od swoich użytkowników zdecydowali się też autorzy oprogramowania do ochrony sprzętu? Sprawdźmy, jak długo jeszcze najlepsze antywirusy będą zabezpieczać pecety z „Siódemką”.

Praktycznie każdy popularny antywirus na Windows 7 pozostanie żywy

Jeżeli wciąż korzystasz z systemu Windows 7 (a wciąż więcej niż jeden na cztery komputery ma właśnie tę wersję „Okienek” na pokładzie) i używasz któregoś z najpopularniejszych programów antywirusowych, to przynajmniej pod tym względem możesz spać spokojnie. Instytut AV-Test poprosił o deklaracje poszczególnych producentów i okazuje się, że żaden z nich nie zamierza w najbliższym czasie wyłączać wsparcia. Oto odpowiedzi, jakie uzyskał.

AhnLab – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Avast/AVG – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Avira – wsparcie do listopada 2022 r.

Bitdefender – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

BullGuard – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Carbon Black – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

ESET – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

FireEye – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

F-Secure – wsparcie co najmniej do grudnia 2021 r.

G Data – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Ikarus – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Kaspersky – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

K7 Computing – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

McAfee – wsparcie co najmniej do grudnia 2021 r.

Microsoft (Security Essentials) – aktualizacje sygnatur bez terminu zakończenia

Microworld – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

PC Matic – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Quickheal – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Seqrite – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Sophos – wsparcie do grudnia 2020 r.

Symantec/Norton – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

ThreatTrack/Vipre – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

TotalAV – wsparcie co najmniej do stycznia 2021 r.

Trend Micro – wsparcie co najmniej do stycznia 2022 r.

Czy w takim razie użytkownicy Windows 7 mogą czuć się bezpiecznie?

Jak widać, każdy duży producent oprogramowania antywirusowego deklaruje wsparcie jeszcze co najmniej do końca tego roku. To oznacza, że jeśli masz na swoim pececie z „Siódemką” aplikację któregoś z nich, to w najbliższych miesiącach możesz liczyć na taką samą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i innymi formami cyberataków, jak użytkownicy nowszych (czy też: wciąż wspieranych) systemów operacyjnych.

Są jednak pewne kwestie, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze: żaden antywirus nie gwarantuje 100-procentowej ochrony, więc nigdy nie można się tak naprawdę czuć w pełni bezpiecznie. To jednak dotyczy nas wszystkich. To, co dotyczy konkretnie użytkowników Windows 7, to że ten system nie będzie już otrzymywał łatek bezpieczeństwa, a w obliczu niezałatanych luk samo oprogramowanie antywirusowe może okazać się nieskuteczne.

Najlepszym rozwiązaniem rzeczywiście jest więc przejście na nowszy system operacyjny: to może być Windows 10, ale może być też któraś z alternatyw, jak choćby Linux Mint czy Ubuntu. Ale jeśli koniecznie chcesz zostać przy „Siódemce”, to wiedz, że przynajmniej do pewnego stopnia twój komputer jest chroniony i nie ma powodu do paniki. Szczególnie, że w przypadku najgroźniejszych błędów, Microsoft zapomina, że nie wspiera już starych systemów.

Źródło: AV-Test, ghacks, informacja własna

