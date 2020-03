Najskuteczniejszą metodą ochrony przed koronawirusem z Wuhan jest ograniczenie kontaktu z innymi osobami. Praca zdalna zdaje się w to doskonale wpisywać.

Koronawirus w Polsce potwierdzony. Apel o zachowanie spokoju

W środę rano w Polsce potwierdzony został pierwszy przypadek infekcji koronawirusem z Wuhan (SARS-CoV-2). Wykryto ją u mężczyzny w szpitalu w Zielonej Górze. Najważniejsza informacja jest następująca: choroba zakaźna COVID-19, na którą zapadły już co najmniej 93 tysiące osób, a ponad 3 tysiące zmarło w jej wyniku, stanowi już realne zagrożenie w naszym kraju.

Podczas oficjalnej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. My przyłączamy się do tego, przypominając, że najważniejsze jest dbanie o higienę i wzmacnianie swojej odporności.

SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, a za bezpieczną odległość od źródła infekcji (czyli drugiego człowieka, noszącego w sobie koronawirusa) uznaje się 2 metry. W środowisku biurowym, ale też w środkach transportu publicznego, trudno o zachowaniu takiego dystansu, stąd też Sejm przyjął pewną specustawę.

Pracodawco, zleć pracownikowi pracę zdalną (ale najpierw się przygotuj)

Specustawa ws. koronawirusa – bo niej mowa – została przyjęta przez Sejm w poniedziałek, 2 marca 2020 roku. Wprowadza ona na czas epidemii wyjątkowe rozwiązania. Jedno z nich zakłada, że w trosce o ich bezpieczeństwo pracodawca może zlecić pracownikom pracę zdalną. Dzięki temu ogranicza się ryzyko szerzenia infekcji.

Polecając swoim podwładnym pracę z domu pracodawca powinien zapewnić im odpowiednie narzędzia (a więc na przykład laptopa i router mobilny) oraz zadbać o to, by mieli dostęp do potrzebnych im plików firmowych (choćby poprzez udostępnienie im przez Internet określonych folderów na firmowym serwerze) – słusznie zauważa współzałożycielka firmy Quercus, Magdalena Stępień.

Jeżeli praca zdalna w danej firmie to absolutna nowość, konieczne może być też dokonanie zmian w regulaminach pracy. Chodzi przede wszystkim o punkty dotyczące sposobu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy, a także jej kontrolowania.

A może praca zdalna przyjmie się na dobre? Ma poważne plusy

Są oczywiście branże i zawody, w których praca zdalna nie wchodzi w grę: od służby zdrowia, przez transport, po produkcję. W wielu przypadkach jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by umożliwić podwładnym wykonywanie obowiązków z domu. Związany z koronawirusem eksperyment może przynieść konkretną odpowiedź na pytanie, czy sprawdza się to w danej firmie, czy też nie.

Choć na przykład w Stanach Zjednoczonych już ponad połowa pracowników ma możliwość wykonywania pracy zdalnie, to w Polsce pracodawcy niechętnie decydują się na wprowadzanie takiego rozwiązania. Nawet pomimo tego, że może to być dla nich opłacalne: obniża koszty związane z utrzymaniem infrastruktury, a w wielu przypadkach także poprawia efektywność pracowników.

Praca zdalna dla pracowników może być bowiem bardziej komfortowa, a przez to – wydajniejsza. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dobre dla każdego, ale – wciąż – mówimy o możliwości, a nie wymogu.

