Chociaż Microsoft zaczyna coraz mocniej promować Xbox Series X, jeszcze niemal rok na sklepowych półkach prym wiodły będą konsole Xbox One S i Xbox One X. Przez kilka najbliższych dni w niższych cenach.

Wczoraj Microsoft pochwalił się, jak dużą wydajnością będzie dysponować Xbox Series X. Część graczy, którzy nie posiadają aktualnie konsoli tego producenta, może chcieć przeczekać najbliższe miesiące. Do zakupu konsoli z obecnej generacji może zachęcić przede wszystkim dobra cena. I tu jak na zawołanie pojawia się nowa promocja.

Microsoft zdecydował się zaoferować bardzo interesujące zestawy z konsolami Xbox One S oraz Xbox One X, w cenach zaczynających się odpowiednio od 799 złotych oraz od 1299 złotych. Oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych i internetowych kilku najpopularniejszych sieci handlowych, między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt i Komputronik. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, obowiązuje do 6 marca lub do wyczerpania zapasów.

Promocyjne ceny Xbox One S

Xbox One S All-Digital Edition z dyskiem twardym 1TB i grami Minecraft, Sea of Thieves i pakietem dodatków Fortnite - 799 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon - 1049 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Gears 5 - 1049 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions - 1049 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB, drugim kontrolerem bezprzewodowym Xbox i grą EA SPORTS FIFA 20 - 1199 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Star Wars Jedi: Upadły Zakon i EA SPORTS FIFA 20 - 1199 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5, Gears of War 1-4 i EA SPORTS FIFA 20 - 1199 zł

Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grami Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions i EA SPORTS FIFA 20 - 1199 zł

Promocyjne ceny Xbox One X

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grą Star Wars Jedi: Upadły Zakon - 1299 zł

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5 i Gears of War 1-4 - 1299 zł

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Forza Horizon 4 i Forza Motorsport 7 - 1299 zł

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Star Wars Jedi: Upadły Zakon i EA SPORTS FIFA 20 – 1399 zł

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 i EA SPORTS FIFA 20 – 1399 zł

Xbox One X z dyskiem twardym 1TB i grami Gears 5, Gears of War 1-4 i EA SPORTS FIFA 20 – 1399 zł

Warto skorzystać? Trzeba przyznać, że poza samą obniżką cen producent postarał się o sporą różnorodność pakietów, każdy powinien znaleźć tutaj gry dla siebie. Warto też przypomnieć o niedawnych zapewnieniach, iż Microsoft zadba o gry i na Xbox One także po premierze Xbox Series X. Nowe, najważniejsze tytuły mają pojawiać się przynajmniej przez rok, a być może nawet przez dwa lata, na obydwu generacjach.

Źródło: Microsoft

