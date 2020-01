Premiera nowych konsol zawsze wywołuje pytania, jak szybko w zapomnienie pójdzie poprzednia generacja. Tym razem Microsoft dość szybko udziela odpowiedzi, przynajmniej w zakresie, w jakim może to uczynić.

Microsoft zadba o gry i na Xbox One i na Xbox Series X

Xbox Series X zapowiada się naprawdę dobrze, wedle niektórych źródeł będzie to platforma mocniejsza od PlayStation 5 i pozwalająca deweloperom na niebywały komfort pracy. Zapewne nie zabraknie jednak graczy, którzy jeszcze przez pewien czas chcieliby cieszyć się konsolą z rodziny Xbox One. Do tego potrzebne będą nowe gry, o które Microsoft obiecuje zadać.

Matt Booty, szef Xbox Game Studios, w ostatnim wywiadzie zapewniał, iż gracze mogą nastawiać się na nowe gry na konsole Xbox One przynajmniej przez rok, a być może nawet przez dwa lata od premiery Xbox Series X.

W ciągu najbliższego roku, dwóch lat, wszystkie nasze gry, podobnie jak PC, będą pojawiać się na obydwu rodzinach konsol. Chcemy mieć pewność, że jeśli ktoś zainwestuje w konsolę Xbox One od teraz do premiery Xbox Series X będzie czuł, że dokonał dobrej inwestycji, a my jesteśmy w obowiązku dostarczenia odpowiednich treści.

Nie można w tym miejscu wypowiadać się za inne studia, ale istnieje prawdopodobieństwo, że większość z nich postąpi podobnie nie chcąc zbytnio ograniczać grona potencjalnych nabywców gier.

Xbox Series X bez gier na wyłączność, ale z czymś ekstra

Chociaż Xbox Game Studios nie będzie dostarczać gier na wyłączność Xbox Series X, jednocześnie będzie dbać o to, aby odpowiednio wykorzystywać moce tej platformy. Gry mają wyglądać tu zdecydowanie lepiej niż na konsolach poprzedniej generacji.

Pytanie, czy będzie to dla graczy wystarczający impuls do przesiadki na Xbox Series X? Póki co potwierdzono, iż na premierę nowej konsoli planowaną na końcówkę tego roku pojawią się Halo Infinite oraz Senua’s Saga: Hellblade II. Ostatecznie może być to jednak aż kilkanaście gier.

