Procesory AMD Ryzen 3000 podbiły rynek komputerów i stacji roboczych. Firma Schenker XMG postanowiła jednak pójść o krok dalej i zaprezentowała... laptopa z takimi układami – dostępne konfiguracje obejmują 6, 8, 12, a nawet 16 rdzeni.

Mowa o modelu Schenker XMG Apex 15, który zapowiadaliśmy na początku roku. Wracamy do tematu, bo laptop oficjalnie pojawił się w ofercie producenta, a my możemy ujawnić Wam więcej szczegółów o tym potworze (teoretycznie jest to model dla graczy, ale sprawdzi się również jako mobilna stacja robocza).

Laptop z desktopowym procesorem AMD Ryzen 3000

Apex 15 to dosyć spora konstrukcja. W aluminiowej obudowie udało się zmieścić 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px i odświeżaniu 144 Hz, podświetlaną klawiaturę oraz bogaty zestaw złączy (w tym dwa porty USB 3.0 i jeden USB-C 3.1 oraz wyjścia mini-DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0).

Najważniejsze jest jednak wnętrze, bo producent zastosował desktopowy procesor AMD Ryzen 3000 – dostępne konfiguracje obejmują 6-rdzeniowy/12-wątkowy model Ryzen 5 3600, 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 3700X, 12-rdzeniowy/24-wątkowy Ryzen 9 3900 lub 16-rdzeniowy/32-wątkowy Ryzen 9 3950X (działający w trybie EcoMode – z TDP obniżonym do 65 W).

Model Wydajność Cinebench R15

(średnia po pięciu przejściach) Wydajność Cinebench R20

(jedno przejście) Ryzen 5 3600

6C/12T - 3,6/4,2 GHz 1586 3594 Ryzen 7 3700X

8C/16T - 3,6/4,4 GHz 2009 4749 Ryzen 9 3900

12C/24T - 3,1/4,3 GHz 2877 6481 Ryzen 9 3900X (Eco Mode)

16C/32T - 2,6/4,2 GHz 3301 7167

Jak nowy laptop wypada w teście procesora? Wyniki wydajności powodują opad szczeny – Ryzen 7 3700X oferuje porównywalne osiągi do 8-rdzeniowego modelu Ryzen 9 4900HS, a modele Ryzen 9 3900X i 3950X miażdżą wszystko co do tej pory można było spotkać w mobilnych stacjach roboczych.

Procesor nie jest jednak jedynym atutem laptopa. Specyfikacja przewiduje kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2060 lub GeForce RTX 2070, do 64 GB pamięci DDR4 2666 MHz, a także dwa dyski SSD M.2 i jeden 2,5 cala SATA. Producent zadbał o odpowiednie chłodzenie komponentów (cała konstrukcja ma prawie 33 mm grubości).

Apex 15 ma trafić do sprzedaży pod koniec kwietnia (przy czym warto zauważyć, że modele marki XMG są dostępne głównie w Niemczech). Zainteresowani muszą jednak przygotować się na spory wydatek - podstawowa konfiguracja kosztuje 1337 euro, a najbardziej wypasiona to już koszt blisko 4400 euro.

Źródło: XMG, ComputerBase

Warto zobaczyć również: