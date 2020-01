Laptopy Laptop z 12-rdzeniowym Ryzenem? Clevo pokazuje, że to jest możliwe! 2020-01-09 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Clevo NH57ADS jest reklamowany jako pierwszy laptop pod desktopowe procesory AMD Ryzen. Sprzęt ma być dostępny w sprzedaży już na wiosnę.

Procesory AMD Ryzen 3000 nieźle namieszały na rynku komputerów do gier i stacji roboczych. Co jednak powiedzielibyście na… laptopa z takim procesorem? Firma Clevo pokazuje, że to jest możliwe!

Laptop z desktopowym procesorem Ryzen 3000

Firma Schenker Technologies podczas targów CES 2020 zaprezentowała nowy model z linii XMG (tak naprawdę mamy jednak do czynienia z przerobionym kadłubkiem Clevo NH57ADS).

Konstrukcja pozwala na montaż 65-watowego procesora AMD Ryzen 3000 pod gniazdo AM4 – na stanowisku producenta zaprezentowano konfigurację z 8-rdzeniowym modelem Ryzen 7 3700X, ale teoretycznie możliwe jest obsadzenie tutaj 12-rdzeniowego modelu Ryzen 9 3900 (bez dopisku X).

Firma XMG zadbała o zmodyfikowany BIOS, gdzie wprowadzono opcje dla zaawansowanych użytkowników (w tym takie do podkręcania komponentów).

Oprócz tego przewidziano 15,6-calową matrycę Full HD o odświeżaniu 144 Hz, a także dwa banki pamięci DDR4 SO-DIMM, kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1660 Ti lub GeForce RTX 2060 oraz miejsce na dysk 2,5 cala i M.2 PCIe. Sprzęt powinien więc zainteresować graczy.

Niestety, Clevo NH57ADS nie należy do najbardziej kompaktowych konstrukcji – obudowa ma 32,5 mm grubości, a całość waży 2,5 kg. Producent zadbał jednak o wydajny system chłodzenia, co daje nadzieję na sprawne odprowadzanie ciepła, bez zjawiska throttlingu.

XMG zapowiada, że jego laptop zadebiutuje na wiosnę. Być moze podobne konstrukcje pojawią się też w ofercie innych firm zajmujących się konfiguracją kadłubków. Bylibyście chętni czy jednak wolicie modele typowo na mobilnych układach Ryzen 4000 „Renoir”?

PS. sprzęt jest reklamowany jako pierwszy laptop z desktopowym Ryzenem, ale już wcześniej podobną konstrukcję opracowała firma Acer.

