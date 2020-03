Smartwatch nie musi być zabawką dla gadżeciarza, może być też luksusową biżuterią, zachowując szeroką funkcjonalność. Montblanc Summit 2 Plus to najlepszy dowód na to.

Montblanc Summit 2 Plus to luksusowy smartwatch z LTE

Określenie „luksusowy smartwatch” nikogo już chyba nie dziwi. Nie powinno też wzbudzać kontrowersji, gdy za takimi czasomierzami stają marki pokroju TAG Heuer, Bulgari, Michael Kors czy Alpina. Od jakiegoś czasu w tym gronie znajduje się też Montblanc, który postanowił zrobić krok do przodu i zaprezentował swój pierwszy model z łącznością 4G LTE – jego nazwa to Summit 2 Plus.

Dzięki łączności LTE, mikrofonowi i głośnikowi smartwatch Montblanc Summit 2 Plus pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych bez stałego połączenia ze smartfonem – to nic nowego w kategorii wearables, ale nie, jeśli mówimy o modelach luksusowych marek. Podobnie jak w przypadku konkurencji, producent postawił na eSIM, czyli kartę wirtualną.

Wygląda wspaniale i pokazuje wiele – przegląd Montblanc Summit 2 Plus

Ale spójrzcie tylko na niego: Montblanc Summit 2 Plus (ze swoją masywną, ale estetyczną konstrukcją i dwoma programowalnymi przyciskami) prezentuje się wspaniale – zupełnie podobnie do klasycznych zegarków tego niemieckiego producenta. Ten nie poszedł też na kompromisy, jeśli chodzi o wykorzystane materiały, a w dodatku postarał się o zakrzywione szkło szafirowe, chroniące ekran. Jedynym minusem może być brak pełnej wodoszczelni, choć smartwatch spełnia wymogi klasy IPX8.

A skoro już przy nim jesteśmy… Summit 2 Plus ma 1,28-calowy wyświetlacz typu AMOLED, na którym może pojawiać się nie tylko cyfrowa tarcza, ale też najróżniejsze informacje: od powiadomień ze smartfona i kontrolek odtwarzacza muzyki, przez pogodę i kalendarz, po wyniki aktywności, wskazania pulsometru i wynik VO2 Max. Sportowcy wybiorą pewnie coś od Garmina czy Suunto, ale do monitorowania aktywności na co dzień powinien sprawdzić się doskonale.

To nie są tanie rzeczy. Ale za to dobrze wyposażone

Montblanc Summit 2 Plus ma na pokładzie GPS (do zapisywania tras) i NFC (do płatności zbliżeniowych Google Pay). Oferuje też wiele innych funkcji – wszak wykorzystuje system Wear OS. O to, by wszystkie jego aplikacje i funkcje działały jak należy, dba z kolei duet Qualcomm 3100 Wear plus 1 GB pamięci RAM. Akumulator o pojemności 440 mAh zapewni działanie przez cały dzień, ale jeśli chcecie korzystać z wszystkich jego możliwości, to przygotujcie się na codzienne ładowanie…

...Jeśli w ogóle zdecydujecie się na zakup tego smartwatcha. Poważną przeszkodą na drodze do tego może być jego cena. Jak wysoka jest? Montblanc Summit 2 Plus kosztuje 1170 dolarów (lub więcej w przypadku niektórych wersji).

